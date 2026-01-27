Da Cuneo un progetto nazionale per innovare l’insegnamento delle lingue

Nasce a Cuneo ma guarda a tutta Italia “Enigmap Language Lab”, il progetto nazionale che utilizza escape room online multilingue come strumenti innovativi per l’insegnamento delle lingue nelle scuole medie e superiori.

Il progetto è ideato da Enigmap, associazione non profit Cuneese, ed è finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.

La dimensione scientifica e di ricerca è garantita dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze e con il GiX – Centro di Ricerca sui Giochi per il Cambiamento Sociale, soggetti autonomi che curano il monitoraggio e la valutazione dei risultati educativi.

Il progetto è già attivo a livello nazionale e alcune scuole hanno aderito alla fase di sperimentazione. Ha una durata complessiva di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di almeno 100 scuole in tutta Italia. Anche le scuole della provincia di Cuneo possono aderire gratuitamente e scegliere in autonomia quando iniziare la fase di test, in base alla propria programmazione didattica.

Nel corso del progetto verranno messe a disposizione alcune escape room online, disponibili in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese). Le attività sono pensate come supporto alle lezioni e ai laboratori linguistici e favoriscono un apprendimento attivo basato su gioco, collaborazione tra studenti, problem solving e comunicazione nella lingua studiata.

Attraverso dinamiche di gamification e game-based learning, le escape room online rendono l’apprendimento delle lingue più coinvolgente e motivante, risultando efficaci anche per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua (L2).

Per Enigmap, realtà nata e cresciuta a Cuneo, il progetto rappresenta anche un modo per restituire valore al territorio, offrendo alle scuole locali l’opportunità di partecipare a una sperimentazione educativa nazionale sostenuta da una fondazione di rilievo e da partner universitari.

La partecipazione al progetto è gratuita per le scuole selezionate e prevede formazione iniziale per i docenti, assistenza continua e restituzione dei risultati in forma aggregata.