Asproflor rinnova il Direttivo e rilancia la rete dei Comuni fioriti

Asproflor – Comuni Fioriti guarda al futuro con il rilancio del progetto Comuni Fioriti – Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita e col rinnovo del proprio Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026–2029, deliberato dall’Assemblea dei soci riunitasi il 29 dicembre 2025.

Un passaggio fondamentale che consolida la visione dell’associazione e rafforza il suo ruolo di riferimento nazionale nella valorizzazione del verde pubblico come leva di sviluppo territoriale, turistico e sociale.

La nuova compagine direttiva 2026–2029

Il nuovo Consiglio Direttivo di Asproflor – Comuni Fioriti risulta così composto:

Presidente: Sergio Ferraro

Vice Presidenti: Davide Comba, Fabio Brignone

Segretario: Graziella Tara

Tesoriere: Luca Zanellati

Consiglieri: Franco Colombano, Massimo Demagistris, Giovanni Bertone

Il rinnovo della governance si inserisce in una fase di forte rilancio delle attività associative, con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più concreti e qualificanti ai Comuni, alle imprese florovivaistiche, ai professionisti del verde e agli operatori del settore.

Il rilancio della rete Comuni Fioriti e gli itinerari verdi

Al centro del nuovo mandato direttivo vi è il rilancio della rete Comuni Fioriti, intesa non solo come riconoscimento, ma come progetto territoriale integrato.

Asproflor promuoverà la creazione di itinerari verdi e floreali, capaci di collegare parchi, giardini, viali, borghi e centri storici, rendendo attrattivi Comuni grandi e piccoli, anche al di fuori dei circuiti turistici tradizionali.

Percorsi pensati per raccontare l’identità dei territori attraverso fioriture, piante autoctone, paesaggio e qualità urbana.

Innovazione digitale: la partnership con Tabui

In questa prospettiva si inserisce anche la partnership con Tabui, applicazione digitale che entrerà in piena operatività nel 2026 e consentirà di offrire mappe interattive, contenuti geolocalizzati e indicazioni in realtà aumentata.

Grazie a Tabui, cittadini e visitatori potranno esplorare i Comuni Fioriti seguendo itinerari verdi e floreali, scoprendo curiosità botaniche, informazioni turistiche e punti di interesse in modo innovativo e immersivo

La partnership con Fondazione Agrion

In un contesto in cui l’emergenza climatica è ormai una condizione stabile in cui si susseguono periodi siccitosi e precipitazioni massicce concentrate in poche ore, risulta strategica l’adozione di tecniche colturali efficienti e piante “ad alta resistenza”, che garantiscano fioriture prolungate e un basso consumo idrico, per favorire l’affermazione del verde come elemento identitario e attrattivo per il turismo green.

In questo contesto si inserisce anche la collaborazione con la Regione Piemonte e DIAGRAM S.p.A. per lo sviluppo di servizi di rilevamento agrometeorologico grazie al progetto “Food Metaverse Platform”.

Grazie alla partnership siglata a fine 2025 con Fondazione Agrion – Agricoltura Ricerca Innovazione, centro regionale di ricerca e innovazione della Regione Piemonte, i due enti saranno partner attivi nella ricerca scientifica in ambito vegetale e florovivaistico.

I Comuni aderenti a Comuni Fioriti (anche non siti in Piemonte) potranno beneficiare dei risultati di tali sperimentazioni e ottenere modelli di progettazione e gestione del verde, rispondenti alle tendenze della ricerca. Questo significa:

giardini e spazi verdi progettati con piante idonee;

fioriture più prolungate nel tempo;

riduzione del consumo idrico e dei costi di manutenzione;

maggiore resilienza agli eventi atmosferici e alle condizioni climatiche.

Un valore aggiunto concreto, che consente al Comune di comunicare il proprio impegno ambientale in modo credibile, misurabile e riconoscibile.

Le parole del Presidente

«Con il rinnovo del Consiglio Direttivo – dichiara Sergio Ferraro, presidente di Asproflor – Comuni Fioriti – apriamo una nuova fase di sviluppo dell’associazione. Vogliamo rafforzare il valore della rete, offrire servizi sempre più qualificati ai nostri associati e accompagnare i Comuni in un percorso che unisce verde, accoglienza, sostenibilità e innovazione digitale. Fiorire è accogliere, e oggi più che mai significa saper raccontare i territori attraverso la bellezza e la qualità del paesaggio».

Nuove opportunità per gli associati

Entrare nella rete di Comuni Fioriti – Asproflor significa accedere a un ventaglio di servizi qualificanti:

Consulenza e validazione di progetti verdi a cura di Asproflor e Fondazione Agrion;

Accompagnamento alla partecipazione quali fornitori del circuito Comuni Fioriti, con possibilità di visibilità anche nei concorsi internazionali Entente Florale Europe e Communities in Bloom;

Supporto alla realizzazione di itinerari verdi e floreali per valorizzare parchi, viali, borghi e giardini come elementi attrattivi;

Formazione, networking e scambio di buone pratiche tra operatori, tecnici e amministrazioni;

Visibilità istituzionale e promozione delle esperienze progettuali sui canali Asproflor.

Secondo Sergio Ferraro, presidente di Asproflor – Comuni Fioriti, «offrire ai nostri associati la consulenza di Fondazione Agrion significa mettere a disposizione un vero e proprio valore aggiunto: giardini sostenibili, progettati per durare nel tempo, capaci di migliorare la qualità urbana e attrarre visitatori anche nei piccoli Comuni» (in coerenza con le iniziative presentate nel corso dell’incontro svoltosi il 12 dicembre a Collinas -Sardegna).

Tesseramento 2026

Asproflor ricorda che è aperto il tesseramento soci 2026.

La quota associativa annuale è di € 100,00 e consente l’inserimento dell’azienda o dell’ente nel sito istituzionale dell’associazione, oltre all’accesso a tutte le attività e opportunità della rete.