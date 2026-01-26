Michelin Italia celebra 120 anni: il presidente Robaldo e il vicepresidente Massimo Antoniotti all’avvio delle iniziative

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il vicepresidente Massimo Antoniotti hanno partecipato giovedì 22 gennaio all’avvio ufficiale delle celebrazioni per i 120 anni di Michelin Italia, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e dei media.

L’appuntamento ha inaugurato un anno interamente dedicato a celebrare la storia, il presente e il futuro di Michelin, con un calendario di iniziative che si svilupperà lungo tutto il 2026: eventi dedicati ai siti produttivi e alle persone che vi lavorano, presentazioni di nuovi prodotti destinati a numerose tipologie di veicoli e, in autunno, il tradizionale appuntamento con la Guida Michelin, in programma per il mese di novembre.

Per l’avvio delle celebrazioni è stato scelto lo stabilimento Michelin di Cuneo, che nel 2026 raggiungerà i 63 anni di attività e che per l’occasione ha inaugurato una nuova linea di produzione robotizzata, unica in Europa. L’impianto consente la realizzazione di pneumatici di grandi dimensioni fino a 24 pollici, rappresentando un importante passo in avanti sul fronte dell’innovazione tecnologica e dell’evoluzione industriale del sito.

«Lo stabilimento Michelin di Cuneo rappresenta una realtà di assoluto rilievo per l’economia provinciale – ha dichiarato il presidente della Provincia Luca Robaldo – con quasi 3.000 persone occupate e un ruolo centrale all’interno del sistema produttivo locale. L’inaugurazione di questa nuova linea produttiva conferma come il nostro territorio sia in grado di accogliere e sostenere processi di innovazione avanzata, senza rinunciare alla tradizione di grande operosità, competenza e senso del lavoro che da sempre lo contraddistingue. È un segnale importante, che parla di futuro, di investimenti e di fiducia nelle persone e nelle professionalità presenti in provincia di Cuneo».