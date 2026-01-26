Grandi Langhe 2026, alle OGR Torino il Piemonte del vino protagonista della X edizione (FOTO E VIDEO)

Torino è capitale del vino piemontese con Grandi Langhe e il Piemonte del Vino 2026, evento in corso oggi alle OGR Torino e in programma fino a domani (27 gennaio), con banchi d’assaggio e incontri dedicati esclusivamente a operatori e stampa.

La manifestazione, arrivata alla X edizione, riunisce 515 cantine e mette al centro la qualità e la varietà delle denominazioni piemontesi, dalle più iconiche alle realtà in forte crescita, confermandosi appuntamento di riferimento per buyer italiani e internazionali, ristorazione ed enoteche.

A guidare il racconto di questa edizione la nostra redazione ha realizzato una serie di interviste ai protagonisti del sistema consortile regionale: Francesco Monchiero, presidente di Piemonte Land, Sergio Germano, presidente del Consorzio Barolo, Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Giacomo Pondini, direttore generale del Consorzio Asti e Moscato d’Asti, e Giovanni Minetti, presidente del Consorzio Alta Langa.

Due giornate intense tra degustazioni, networking e confronto sul futuro del comparto vitivinicolo piemontese, tra nuovi mercati, competitività internazionale e valorizzazione dei territori.