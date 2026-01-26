FUTSAL SAVIGLIANO 8

CUS PIEMONTE ORIENTALE 1

Reti: Hichri (3), Singh (2), Covino, Tshiteya, Ternavasio.

Savigliano: Di Ciommo, Gianolio, Singh, Greco, Tshiteya, Solavagione, Covino, Tamasco, Sanero, Mantino, Ternavasio, Hichri. All.: Cardillo.

SAVIGLIANO – Vittoria e ripartenza: la Futsal Savigliano di Canavese riparte da dove aveva lasciato, vincendo in campionato e lasciandosi alle spalle la delusione della Coppa. Avversario il CUS Piemonte Orientale, formazione al penultimo posto in classifica che ha però venduto cara la pelle rendendo la vita molto complicata ai saviglianesi, soprattutto nel primo tempo.

Squadra organizzata e con baricentro basso, pronta a ripartire, il CUS ha fatto dell’aggressività nella propria metà campo l’arma principale della prima frazione a cui si sono aggiunte le parate dell’estremo difensore ospite: più volte vicina al gol, la Futsal ha visto gli avversari sbloccare il tabellino a metà della prima frazione. Con Covino, al termine di un’azione insistita la Futsal l’ha pareggiata quando mancavano poco meno di sei giri di orologio all’intervallo: tante le occasioni da gol anche dopo il pareggio, con la Futsal a caricare a testa bassa. Al palo di Solavagione, si sono aggiunte alcune importanti occasioni per Tamasco e Covino.

Rientrata in campo più fluida, la squadra di Canavese (squalificato) ha iniziato a macinare il proprio gioco con maggiore scioltezza aumentando la propria pressione: Hichri, nel giro di quindici secondi, ha prima sbloccato il match e poi allungato portando la gara sul 3-1. E’ nella parte centrale della seconda frazione che i saviglianesi hanno ripreso ad assaltare la porta ospite: ancora Hichri appostato sul secondo palo a firmare la personale tripletta e poi Singh, dopo due errori sotto porta, ha sbloccato il proprio score personale di questa stagione mettendo a segno una bella doppietta. Nel finale, c’è stato spazio anche per le reti di Tshiteya (stacco imperioso di testa in area) e di Ternavasio, al primo centro anche lui del proprio campionato.

In classifica, dopo la prima giornata di ritorno, resta tutto invariato con le prime sei formazioni del girone unico capaci di vincere tutte quante: nel prossimo turno, sfida molto importante a Torino, al PalaSermig, contro il Top Five (formazione a -4 dai saviglianesi).