Torna il teatro per famiglie alla Sala Don Giraudo di Bene Vagienna

Prosegue la prima Stagione Teatrale di Bene Vagienna con un nuovo appuntamento dedicato a bambini e famiglie. Alla Sala Don Giraudo torna il teatro per i più piccoli con Il sotto e il sopra di Colapesce, spettacolo della compagnia Teatro Libero Palermo, ispirato alla celebre leggenda popolare del giovane che vive tra il mondo sottomarino e quello di superficie. L’appuntamento è per domenica 1° febbraio alle 17.

Attraverso un linguaggio poetico e accessibile, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio tra mare e terra, affrontando con delicatezza temi come il rapporto tra uomo e natura, la scoperta, il cambiamento e la responsabilità verso l’ambiente. Una narrazione coinvolgente, pensata per divertire e stimolare la fantasia di grandi e piccoli.

In occasione dello spettacolo, la compagnia lancia anche un contest creativo dedicato ai bambini:

costruisci con materiali di riciclo il tuo mondo sottomarino.

Il progetto più “green” riceverà un piccolo ricordo del pomeriggio trascorso insieme, trasformando l’esperienza teatrale in un momento di gioco, partecipazione e consapevolezza ambientale.

L’iniziativa nasce grazie al sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo, attraverso il bando Corto Circuito, e alla collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta, il Comune di Bene Vagienna e la Banda Brusca.

Un appuntamento pensato per tutta la famiglia, che conferma l’attenzione della stagione verso il teatro ragazzi e la volontà di offrire proposte culturali capaci di unire spettacolo, educazione e divertimento.

INFORMAZIONI & BIGLIETTI

📍 Sala Don Giraudo – Piazza San Francesco 3, Bene Vagienna (CN)

🎭Il sotto e il sopra di Colapesce

🎟️Info: 370 325 9263 – [email protected]

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso: Caffè Portici

Biglietti € 10 intero, € 5ridotto U14

Programma completo su: www.mulinoadarte.com