CALCIO REGIONALE, L’ELENCO DELLE PARTITE RINVIATE E MODIFICATE (IN AGGIORNAMENTO)

A causa della nuova ondata di maltempo, il comitato Piemonte VDA della FIGC ha concesso la possibilità di rinvio o spostamento delle partite in programma oggi. Queste le ufficialità giunte finora (ore 10.00 di domenica 25/1/26):
PARTITE RINVIATE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE B
V.D.A. CHARVENSOD – VENARIA REALE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE D
POLISPORTIVA GAVIESE 1920 – CARIGNANO A.S.D.
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C
VIGUZZOLESE – CASTELNOVESE CASTELNUOVO
TASSAROLO – LIBARNA
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G
BISALTA – GARESSIO
SAN BENIGNO – VALVERMENAGNA
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE E
BRICHERASIO BIBIANA – BEIBORG
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
CARAGLIO CALCIO – BENESE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 – GIRONE B
FORTITUDO F.O. – CASSINE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE B
AYGREVILLE CALCIO – VALLORCO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE B
POL. GRAND PARADIS – BORGARO NOBIS 1965
PARTITE MODIFICATE
PRIMA CATEGORIA – GIRONE G
Piazza-Elledì: 14.30, Centro Sportivo Monregale
SECONDA CATEGORIA – GIRONE F
Piobesi-Nuova Astigiana: 14.30, Sintetico “Acquedotto”, Via dell’Acquedotto Alba