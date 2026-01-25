CALCIO REGIONALE, L’ELENCO DELLE PARTITE RINVIATE E MODIFICATE (IN AGGIORNAMENTO)

Da
REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
-
0
2
cuneo acqui recupero
Immagine di repertorio

A causa della nuova ondata di maltempo, il comitato Piemonte VDA della FIGC ha concesso la possibilità di rinvio o spostamento delle partite in programma oggi. Queste le ufficialità giunte finora (ore 10.00 di domenica 25/1/26):

PARTITE RINVIATE

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE B
V.D.A. CHARVENSOD – VENARIA REALE

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE D
POLISPORTIVA GAVIESE 1920 – CARIGNANO A.S.D.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C
VIGUZZOLESE – CASTELNOVESE CASTELNUOVO
TASSAROLO – LIBARNA

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G
BISALTA – GARESSIO
SAN BENIGNO – VALVERMENAGNA

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE E
BRICHERASIO BIBIANA – BEIBORG

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
CARAGLIO CALCIO – BENESE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 – GIRONE B
FORTITUDO F.O. – CASSINE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE B
AYGREVILLE CALCIO – VALLORCO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE B
POL. GRAND PARADIS – BORGARO NOBIS 1965

PARTITE MODIFICATE

PRIMA CATEGORIA – GIRONE G
Piazza-Elledì: 14.30, Centro Sportivo Monregale

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F
Piobesi-Nuova Astigiana: 14.30, Sintetico “Acquedotto”, Via dell’Acquedotto Alba

Articoli correlatiAltri del medesimo