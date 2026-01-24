Messo in archivio un turno scoppiettante delle Coppe Europee, con cinque team scesi in campo tra CEV Champions League, CEV Cup e Challenge Cup, nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 la SuperLega Credem Banca torna a dominare la scena. In calendario la 18ª giornata, 7ª di ritorno. I valori della classifica sono definiti: Perugia, Verona e Trento stanno consolidando le prime tre posizioni del podio, mentre Piacenza ha scalzato dal quarto posto Modena, caduta nell’ultimo turno come Civitanova e Milano. In coda Grottazzolina è isolata, ma proverà ancora ad accorciare la distanza dalla zona salvezza complice la sfida diretta tra Cuneo e Monza. All’inizio di ogni match sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Luciano Gaspari .

Ad aprire il weekend, sabato 24 gennaio 2026, con diretta Rai Sport alle 21.00, è il derby della Via Emilia al PalaPanini, tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con i padroni di casa che hanno la chance di piazzare subito un controsorpasso ai piedi del podio e gli ospiti, che cercano il colpo esterno per l’allungo, in fiducia per il successo infrasettimanale in CEV Cup a Soria.

Partita delicata all’Allianz Cloud domenica 25 gennaio 2026, alle 16.00. Di fronte la settima e la sesta forza della classifica. Allianz Milano ha cinque lunghezze da recuperare su Cucine Lube Civitanova, che a sua volta dista tre punti dal quinto posto ed è a -4 dal quarto posto. Dopo le cadute in campionato, le due rivali si sono rifatte, rispettivamente, in Challenge Cup a Belgrado e nella Pool E di Champions League a Varsavia. Gli altri quattro confronti del fine settimana si giocano alle 18.00.

La diretta esclusiva VBTV tra MA Acqua S.Bernardo e Vero Volley Monza può dire molto nella corsa all’ultimo posto disponibile per i Play Off, con la truppa piemontese in cerca dell’aggancio in classifica e la squadra brianzola che può consolidare l’ottava piazza. Yuasa Battery Grottazzolina di scena al PalaSavelli di Porto S. Giorgio nel match cruciale ai fini della classifica contro Sonepar Padova in live streaming su DAZN. La formazione marchigiana non può fallire se vuole ridurre le distanze sul penultimo posto, quella veneta cerca il blitz perfetto, perché in caso di successo con concomitante passo falso esterno di Monza potrebbe entrare nella top eight.

In esclusiva VBTV il faccia a faccia speculare in classifica tra Cisterna Volley e Rana Verona, penultima e seconda in graduatoria. Il collettivo pontino vuole mettere ulteriormente al sicuro la permanenza nella categoria: l’attuale situazione in classifica apre spiragli anche sulla possibile corsa ai Play Off, con l’ottava posizione a -4. Dal canto loro, gli scaligeri sognano il ritorno in vetta. Un proposito che trova il calendario come alleato dei veneti. Infatti, la capolista Sir Susa Scai Perugia, reduce dal successo interno contro Berlino in Champions League, ospita Itas Trentino con diretta Rai Sport (inizio gara su RaiPlay). Uno dei due team è destinato a perdere punti. Caduti in Turchia mercoledì, i Campioni d’Italia si presentano sul taraflex dei Campioni del mondo e di Europa per una sfida tutt’altro che scontata. Tutte le gare sono visibili su VBTV.

18ª giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 24 gennaio 2026, ore 21.00

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Luciani Ubaldo, Brunelli Michele (Lambertini Alessio)

Video Check: Vannuzzi Giacomo

Segnapunti: Massi Francesca

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 25 gennaio 2026, ore 16.00

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Giardini Massimiliano, Zanussi Umberto (Cecconato Luca)

Video Check: Suaria Francesco Saverio

Segnapunti: Balconi Cristina

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Vero Volley Monza

Arbitri: Vagni Ilaria, Lot Dominga (Venturi Giuliano)

Video Check: Pinto Sonia

Segnapunti: Grillone Francesco

Diretta VBTV

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Sonepar Padova

Arbitri: Simbari Armando, Pozzato Andrea (Merli Maurizio)

Video Check: Mochi Chiara

Segnapunti: Marini Lorenzo

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

Cisterna Volley – Rana Verona

Arbitri: Canessa Maurizio, Brancati Rocco (Gasparro Mariano)

Video Check: Diana Tommaso

Segnapunti: Tanzilli Georgia

Diretta VBTV

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino

Arbitri: Zavater Marco, Carcione Vincenzo (Adamo Giorgia)

Video Check: Albergamo Michele

Segnapunti: Romani Daphne

Diretta Rai Sport (inizio gara su RaiPlay) e VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 44, Rana Verona 42, Itas Trentino 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 35, Valsa Group Modena 34, Cucine Lube Civitanova 31, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 15, Sonepar Padova 13, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Cisterna Volley 11, Yuasa Battery Grottazzolina 4.