Elia Barp e Federico Pellegrino portano Italia I al secondo posto nella Team Sprint maschile di Goms, Svizzera, vinta da Norvegia I con la coppa formata da Harald Oestberg Amundsen e Einar Hedegart. Completa il podio la formazione degli Stati Uniti, con Ben Ogden e Gus Schumacher. Italia che può gioire anche con il quarto posto della seconda squadra italiana al via, con Davide Graz e Martino Carollo.

Una prestazione davvero sontuosa da parte dei nostri portacolori, con Barp e Pellegrino in grado di confermarsi coppia collaudata ed affiatata, che sale sul podio per la seconda volta consecutiva, come già successo in stagione a Davos. Anche in quel caso, ad avere la meglio è stata la formazione di Norvegia I, anche se quest’oggi con diversi interpreti.

A fare corsa dura ci ha pensato Einar Hedegart, che con un forcing notevole nel quarto giro ha messo tutto il gruppo in fila indiana ed è riuscito a prendere il largo. Quei tre secondi acquisiti al cambio tra quarta e quinta frazione sono risultati poi decisivi e irrecuperabili, con Amundsen nel quinto giro a consolidare il vantaggio e lo stesso Hedegart a rifinire il lavoro nell’ultima tornata.

Gli azzurri, però, hanno sempre mantenuto una condotta di gara attenta, accorta, convinta, rimanendo sempre nelle prime posizioni grazie anche al supporto di ottimi materiali e senza mai farsi sorprendere ad ogni accelerazione. Schumacher, nell’ultimo giro, ha provato ad approntare un ricongiungimento con la Norvegia, anche con l’idea di provare a guadagnare qualche metro su Pellegrino per non portarlo con sé allo sprint, ma Chicco, mai realmente in difficoltà, lo ha seguito con grande attenzione e lo ha sopravanzato nettamente nel rettilineo conclusivo, garantendo ad Italia I un meritatissimo posto d’onore.

Non solo: italiani in grande spolvero sulle nevi del Canton Vallese, con la seconda formazione azzurra a chiudere a quarto posto, non troppo distante dal podio. Degna di nota è stata l’azione del sappadino Davide Graz nel corso della quinta tornata, il quale ha attaccato sulla lunga salita posta ad inizio del giro nel corso della quinta tornata e dal sesto posto è risalito in pochi istanti sino alla seconda posizione, sopravanzando Barp che in quel momento conduceva il gruppetto inseguitori, e si è tenuto davanti con personalità e grandi gambe fino al cambio, mostrando che per la Team Sprint olimpica anche lui può essere una risorsa in più da poter valutare di fianco all’imprescindibile Pellegrino.

Martino Carollo, poi, ha completato il lavoro nell’ultima tornata, non risultando in grado di seguire fino in fondo l’azione degli atleti che poi si sono giocati il podio, ma distanziando nettamente i più quotati (almeno sulla carta) Edvin Anger e Valerio Grond, per Svezia I e Svizzera I.