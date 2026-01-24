“Na ciav per doi” di John Chapman e Dave Freeman, tradotta in dialetto piemontese da Attilio Cocchi, andrà in scena sabato 31 gennaio alle ore 21 sul palco del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo all’interno della stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj APS. Lo spettacolo vede la regia di Mino Canavesio ed è portato in scena dalla compagnia “Gruppo Teatro Carmagnola Aps”.

La rappresentazione fa parte del progetto “Teatro Aps” ideato dalla Uilt (Unione Italiana Libero Teatro) Piemonte, e che prevede diciannove spettacoli in diciannove teatri della nostra regione. Questa la tappa saluzzese, organizzata in collaborazione con la compagnia teatrale Primoatto APS.

Questa la trama della divertentissima commedia: “Salotto e camera da letto di Enrichetta che tira avanti da anni grazie alla relazione con due uomini sposati. Come gestire i “turni” per non farli incontrare? Funziona bene lo spauracchio di una mamma immaginaria quanto tremendamente bigotta, il cui temuto e improvviso arrivo serve a farli sloggiare al momento opportuno. Ma, naturalmente, ci saranno imprevisti che sconvolgeranno i suoi collaudati piani di gestione del menage a tre. Ma è in quei momenti che Enrichetta sfodera tutta la sua formidabile scaltrezza femminile”.

In scena Ilaria Morra, Ermanno Mareliati, Elsa Pedroni, Sergio Rubinetti, Imelda Gamma, Margherita Giraudi e Aldo Avalle.

Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854.