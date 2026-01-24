Rinviata alla prossima domenica la camminata tra Castagnito e Guarene

A Castagnito, la camminata proposta per domenica 25 gennaio, è stata rinviata per meteo incerto a domenica 1° febbraio.
Naturaltrek con la FIE Federazione Italiana Escursionismo, propone una camminata gratuita per tutti. 12 km., l’escursione si concentra principalmente su alcuni percorsi che, intrecciandosi fra loro, creano un itinerario panoramico su due balconi naturali che si affacciano, rispettivamente, a nord sul Roero e a sud sulle Langhe. Si attraversano le colline del Roero, tra vigneti, frutteti e boschi.
Per molte persone, il camminare in compagnia diventa un’occasione di socialità che va ben oltre la singola passeggiata. Il gruppo può infatti trasformarsi in un punto di riferimento stabile, in cui ci si scambiano opinioni, suggerimenti di lettura, ricette, esperienze di viaggio. In alcuni casi, soprattutto quando si forma un nucleo affiatato, possono nascere amicizie profonde e durature.
Partecipare significa scegliere uno stile di vita sano e attivo, condividendo un momento di autentica socializzazione all’aria aperta insieme agli amici dell’associazione Naturaltrek che vi accompagnano sempre con le loro Guide Naturalistiche Escursionistiche abilitate Regione Piemonte.
Partecipazione libera e gratuita.
Punto di ritrovo e arrivo al parcheggio dietro il palazzo del comune di Castagnito alle ore 8,30. Partenza ore 9. Pranzo al sacco.
Info: Giorgio 3392170681