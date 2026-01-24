L’ATL Langhe Monferrato Roero già al lavoro per programmare il 2026

Come di consuetudine a inizio anno, lo staff dell’ATL Langhe Monferrato Roero si è riunito con il presidente Mariano Rabino, il consiglio d’amministrazione e il direttore Bruno Bertero in una giornata dedicata alla condivisione dei risultati raggiunti nel 2025 e alla programmazione del lavoro per il 2026. Presente all’incontro, svoltosi all’Enoteca Regionale Colline del Moscato d’Asti di Mango, la Regione Piemonte con la dottoressa Giulia Marcon, responsabile del settore Valorizzazione turistica e promozione internazionale del lavoro.

Ad aprire la giornata di lavori, il direttore Bertero con una panoramica sui cambiamenti in atto nel settore turistico a livello globale: dalla domanda turistica alla necessità di avere un’esperienza sempre più su misura, dalla presenza di strumenti strategici come l’Intelligenza Artificiale alla crescente rilevanza dei valori della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Bertero ha poi illustrato il piano operativo 2026: un nuovo ciclo di azioni previste per il prossimo triennio con strategie mirate, declinare per area e per prodotto, per lo sviluppo turistico e territoriale di Langhe Monferrato Roero. Ogni area dell’Ente contribuirà con azioni specifiche, ma all’interno di una visione comune: un turismo sostenibile e identitario, fondato sulle persone e sulle comunità locali, aperto all’innovazione e al mondo.

L’Area Marketing (ufficio Statistica, ufficio Promotion, ufficio Prodotto, ufficio Brand identity e content) si dedica all’ampliamento e alla valorizzazione dell’offerta turistica attraverso la creazione e la promo-commercializzazione di prodotti ed esperienze. L’ufficio Statistica supporta le strutture ricettive di LMR con formazione, assistenza per gli adempimenti burocratici e avvio attività, oltre a collaborare con l’Osservatorio Turistico della Regione per la produzione e l’aggiornamento dei dati sui flussi turistici.

L’ufficio Promotion si dedica all’attività di promozione della destinazione attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, b2b e b2c, organizzando Borse del Turismo, curando le relazioni con tour operator nazionali e internazionali e con i consorzi turistici e le DMC territoriali. L’ufficio Prodotto si dedica allo sviluppo del Club di prodotto – Bike, Wedding, Family – e crea e gestisce prodotti ed esperienze turistiche per il turista finale. L’ufficio Brand identity e content si occupa di realizzare materiale promozionale dell’Ente e dei soggetti territoriali, di progetti di marketing territoriale, comunicazione b2c e allestimenti eventi. NOVITÀ 2026: potenziamento del Club di prodotto Wedding in ottica Langhe Monferrato Roero Wedding Destination e partecipazione alla fiera b2b L.E/Miami a giugno.

L’Area Accoglienza turistica è il biglietto da visita del territorio attraverso la presenza e il coordinamento degli infopoint di Alba, Asti e Bra aperti 7 giorni su 7, 362 giorni all’anno e con personale in grado di offrire assistenza turistica telefonica, via mail o di persona in quattro lingue con informazioni costantemente aggiornate. L’area Accoglienza turistica, inoltre, si occupa della gestione e della distribuzione del materiale informativo agli operatori turistici, della messa in rete degli info point territoriali per una più efficace relazione e dell’assistenza a tutte le aree interne dell’ATL per attività di promozione e informazione. NOVITÀ 2026: gestione diretta dello IAT di Cocconato e spostamento dello IAT di Asti nel Palazzo Comunale.

L’Area Sviluppo (ufficio Progettazione e ufficio Formazione, ricerche e analisi, presidi stage/servizio civile) favorisce l’innovazione, nuove progettualità condivise e partecipate da realtà territoriali ed extra territoriali attraverso l’attrazione di risorse economiche grazie alla partecipazione a bandi – europei, ministeriali, regionali, privati – e a progettualità transfrontaliere. L’area Sviluppo di occupa della redazione di progetti non solo per l’Ente, ma anche per soggetti terzi. Inoltre, l’area si occupa dell’erogazione di formazione per il personale dell’ATL, per gli operatori turistici e per gli studenti di ogni ordine e grado. NOVITÀ 2026: progettazione e coordinamento Douja d’Or e un nuovo evento a tema digitale&turismo e certificazione GSTC.

L’Area Comunicazione (Ufficio stampa, ufficio Social, ufficio Visual e ufficio Web) lavora con l’obiettivo di consolidare l’identità e l’immagine dell’Ente e di rafforzare il dialogo con stakeholder, pubblico e media, puntando a una sempre più stretta collaborazione con il territorio per la comunicazione di piccoli e grandi eventi attraverso strategie di comunicazione integrata che comprendono: attività di ufficio stampa per media online e offline, supporto a giornalisti in fase di viaggio e di redazione servizio, pubblicazione contenuti sui principali canali social media (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter) progetto Ambassador 5.0, sviluppo portale archivio fotografico photolmr.it, implementazione archivio foto e video, integrazione portale visitlmr.it con Chatbot, ottimizzazione siti turistici e creazione di dashboard per gli infopoint. NOVITÀ 2026: conferenze stampa nazionali e internazionali, scouting nuovi Ambassador, card servizi territoriale e utilizzo canale Whatsapp per comunicazioni massive

L’Area Amministrazione, costituita da Contabilità, Area Acquisti e Affari legali (ufficio contabilità, personale, acquisti e ufficio legale) si focalizza sull’efficienza nella gestione delle risorse e del personale, sulla pianificazione economico-finanziaria delle attività dell’Ente e sul miglioramento dei processi interni. Nel 2026 l’Ente prosegue il percorso di evoluzione organizzativa, completando la trasformazione digitale e culturale avviata negli anni precedenti. L’obiettivo è costruire un modello amministrativo e gestionale sempre più integrato, efficiente e sostenibile — capace di supportare le strategie di sviluppo turistico e territoriale con strumenti innovativi, processi semplificati e una governance trasparente.

La Segreteria di direzione facilita la comunicazione e il lavoro del management – direzione, presidenza e consiglio d’amministrazione – dell’Ente e cura le comunicazioni istituzionali dedicate ai soci pubblici e privati, oltre a supportare altre aree operative dell’ATL Langhe Monferrato Roero in progetti e azioni promozionali dal punto di vista organizzativo. La Segreteria, inoltre, affianca e supporta la gestione dell’Enoteca Regionale Colline del Moscato di Mango e si occupa della redazione di lettere di sostegno e partenariato di Ente Turismo in favore delle iniziative del territorio.