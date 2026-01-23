L’Italia player strategico delle proteine del latte con Inalpi

Inalpi, che ha chiuso il 2025 con l’annuncio – nella metà del mese di dicembre – dell’investimento da 15 milioni di euro per la modernizzazione della prima torre di sprayatura che la renderà in grado di produrre concentrati e isolati proteici del latte (es. MPC85, MPI, MCC, MCI), avvia il nuovo anno con importanti novità.

Martedì 27 gennaio – Ambrogio Invernizzi – prenderà parte a Roma all’incontro “WHY ITALIA – Il bello e il buono” – che si svolgerà presso la Sala Lupa della Camera dei Deputati – per la presentazione dello studio del gruppo di lavoro Deloitte nell’ambito dell’Osservatorio Private sul sistema economico italiano 2018-2024. All’incontro, presentato da Eugenio Puddu – Deloitte Private A&A Private Leader e moderato da Giusi Gallotto, saranno presenti il Vicepresidente della Camere – on. Fabio Rampelli, il Viceministro dell’Economia e delle Finanza – on. Maurizio Leo, l’on. Fabrizio Comba – X Commissione Attività Produttive.

Saranno inoltre presenti Valeria Brambilla – AD Deloitte & Touch, Ernesto Lanzillo – Private Leader Deloitte Central Mediterranean, Paolo Maggi – Presidente e Managing Director Tetra Pak South Europe, Paolo Mascarino – Presidente Federalimentare, Fabio Pompei – AD Deloitte Central Mediterranean e Luca Sburlati – Presidente Confindustria Moda.

La relazione finale sarà affidata all’On. Aldo Mattia – VIII Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici.

Le conclusioni dell’incontro saranno a cura del Ministro dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste – on. Francesco Lollobrigida.

Il convegno avrà l’obiettivo di analizzare esempi positivi nella creazione di valore e capacità distintive del tessuto economico nazionale, tracciando 5 paradigmi che potranno diventare spunto nella progettazione delle strategie di sviluppo dell’immediato futuro.

La presenza di Inalpi all’incontro è quindi finalizzata al racconto di una realtà imprenditoriale che ha saputo, in 60 anni di vita, evolvere e crescere seguendo – e talvolta anticipando – le richieste del mercato.

Esempio concreto è l’avvio del progetto relativo alla produzione di concentrati e isolati proteici del latte. Progetto che il presidente Invernizzi descrive così: “Le proteine del latte sono una risorsa alimentare che giocano un ruolo strategico nel mercato internazionale con riverberi perfino negli assetti di Geoeconomia. Sono sempre più richiesti dall’industria alimentare, soprattutto nei segmenti sportivi, infantili, dietetici e delle alimentazioni funzionali. Il nostro obiettivo è ampliare la nostra gamma di prodotti ad elevato contenuto tecnico e di ingredienti che possano rispondere alle esigenze dell’industria alimentare. Si tratta di soluzioni pensate per supportare i nostri partner nella realizzazione di prodotti di nuova generazione, capaci di unire qualità, versatilità e affidabilità. I dati di mercato ci hanno indicato che questo è una nuova via che ci consentirà di raggiungere nuovi mercati, non solo nazionali ma anche, e soprattutto mondiali”.

Affermazioni che sono supportate da recenti indagini che confermano come la produzione globale di MPC sia stimata, per il 2024, in 291 kilotonnellate, con una previsione di crescita media annua che si aggira intorno al 2% nel periodo 2024-2029. Un trend globale che indica inoltre che il 60% dei consumi è destinato al settore nutrizionale, principalmente alla nutrizione per adulti nell’ambito dell’alimentazione sportiva, senior, ecc…

Dati questi che confermano la visione di Inalpi e che rappresentano quindi il punto di partenza dal quale l’organizzazione di Moretta può puntare a un mercato globale, confermando ancora una volta che il saper lavorare bene e la lungimiranza imprenditoriale tipicamente Made in Italy rappresentano una chiave fondamentale per lo sviluppo della nostra economia nel mondo.

c.s.