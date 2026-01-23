Grand Prix Italia: super Francesco Sadowski a Kronplatz

Dopo il classico appuntamento con la Coppa del Mondo femminile, la pista Erta di Plan de Corones-Kronplatz ospita per due giorni il Grand Prix Italia Dicoflor maschile. Nel primo Gigante FIS-NJR disputato giovedì 22 gennaio si è registrata la vittoria sulle nevi di casa del marebbano Max Clara del Kronplatz Ski Team, con il tempo totale di 2’,12”,77/100 e con 23/100 di vantaggio sul finanziere ampezzano Edoardo Baldo.

Terzo a 91/100 il carabiniere bresciano Jacopo Claudani. Il podio Giovani del circuito istituzionale ricalca perfettamente quello della classifica assoluta. Splendido successo tra gli Aspiranti del lecchese Giulio Paolo Cazzaniga, atleta dello Sci Club Valchisone e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali allenata da Nicola Andreani, quattordicesimo assoluto a 2”,75/100. Il secondo Aspirante è il genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, altro atleta della squadra AOC, diciannovesimo assoluto, mentre il terzo dei nati nel 2008 e 2009 è Leonardo D’Incà dello Sci Club Trichiana, ventisettesimo assoluto.

Di rilievo i piazzamenti dell’ex atleta AOC Edoardo Simonelli del Centro Sportivo Esercito, settimo, dell’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, diciottesimo, del torinese Pietro Casartelli dell’Aeronautica Militare, ventesimo, del pragelatese Lorenzo Cuzzupè del Centro Sportivo Esercito, ventitreesimo. Lo Ski Chrono Samse Tour Technique, il circuito istituzionale francese, mercoledì 21 gennaio ha fatto tappa a Montgenevre per la disputa di uno Slalom FIS, vinto dal venticinquenne Théo Lopez dello Snow Ski Club Valloire Galibier, con il tempo totale di 1’,29”,98/100 e con 1”,06/100 di vantaggio sull’albanese Denni Xhepa dell Sci Club Sestriere.

La classifica del primo Gigante FIS-NJR disputato il 22 gennaio a Plan

de Corones-Kronplatz

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=130993

La classifica dello Slalom FIS disputato il 21 gennaio a Montgenevre

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129933

c.s.