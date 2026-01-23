Fossano: inaugurata la nuova ala del “Vallauri” (FOTO E VIDEO)

Oggi, 23 gennaio, presso l’Aula Magna dell’Istituto Istruzione Superiore “Giancarlo Vallauri” di Fossano, è stata presentata la nuova ala del plesso fossanese.

All’interno dell’aula alcune classi selezionate per l’evento, insieme ai Rappresentanti d’Istituto. Al tavolo “presidenziale”, al centro il Dirigente Scolastico Paolo Cortese, alla sua destra il Sindaco di Fossano Dario Tallone e il Provveditore agli studi Umberto Pelassa. Alla sinistra del dirigente, invece, il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il Direttore dell’ufficio tecnico Fabrizio Freni e il Senatore Giorgio Maria Bergesio.

Tanti i temi trattati dagli ospiti, che hanno voluto ringraziare in primis i partner e tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò. “Senza una buona struttura non si fa una buona scuola: questo è uno dei limiti dell’Italia” – esclama il Dirigente Scolastico Paolo Cortese – “Spesso sono l’ultimo destino di costruzioni che sono state prima conventi, ospedali, caserme. Il Vallauri è nata per essere scuola, l’ampiezza, l’isolamento acustico e anche il riscaldamento è pensato per essere un complesso scolastico. Il Vallauri continua a migliore dialogando con i nostri docenti e le altre figure all’interno dell’Istituto”.

“Prima di arrivare qui, ho parlato con il ministro Valditara; mi ha parlato molto bene dell’Istituto Vallauri, insieme ai tutti i premi che avete ricevuto. Questo governo ha messo in campo 11 miliardi di euro per l’edilizia scolastica, nel solo Piemonte sono stati destinati quasi 700 milioni di euro” – puntualizza il Senator Bergesio – “Dato molto importante, perché è una causa importante quella della scuola”.

“Oltre a formare gli studenti, il Vallauri forma anche ragazzi pronti al mondo del lavoro” – spiega il sindaco Tallone – “Il Vallauri è ormai un’eccellenza a livello nazionale, non solo più provinciale o regionale”.

Il dottor Fabrizio Freni, che in qualità di Dirigente Settori Edilizia, Patrimonio ed Attività Scolastico ha voluto racchiudere tutti in un’unica parola: “La parola che voglio evidenziare è ‘responsabilità’, parola che bisogna sempre ricordarsi. Un vero e proprio leitmotiv di questa avventura. Un’avventura difficile ma che è stata fatta e pensata per il futuro dei ragazzi di questa scuola e di chi verrà in futuro”

L’ultimo intervento è stato del Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo: “Grande sinergia tra enti e tutte le persona chiamate in causa per realizzare questa nuova ala. Investimento importante di quasi 8 milioni che è stato possibile realizzare grazie ai fondi del PNRR. L’ala in questione è già in utilizzo dagli studenti e dal personale dell’Istituto. Tutto ciò arriva in un anno importante, quello degli 80 anni della nostra Repubblica Italiana.” – rimarca il Presidente facendo riferimento ad un passaggio della Costituzione Italiana – “Nella nostra Costituzione vi è anche il diritto allo studio, che spesso passa in secondo piano, ma che è molto importante. Consegniamo questa scuola nelle vostre mani e ci auguriamo che venga trattata come fosse il bene di ognuno di noi; il bene di tutti non è il bene di nessuno bensì il bene di tutti”.

Al termine della presentazione, l’attenzione si è spostata all’ingresso della nuova ala, con il classico “taglio del nastro”. I numeri sono importanti: 8 nuove aule, 10 laboratori (tra cui chimica, fisica e biologia), 1 biblioteca e un’aula speciale dedicata al ARVR. Numeri importanti anche per quanto riguarda i frequentanti, 1.945 studenti provenienti dalla Liguria, dall’astigiano e anche dal pinerolese, con 90 classi comprese quelle serali. Sono cifre che rendono l’Istituto “Giancarlo Vallauri” di Fossano un’eccellenza non solo cuneese, ma anche nazionale ed europea.

