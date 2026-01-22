«Dare un riconoscimento a coloro che abbiano prodotto elaborati ed opere culturali riguardanti il territorio saviglianese». Con lo stesso obiettivo di sempre, il premio di studio “Città di Savigliano – Antonino Olmo” è stato bandito anche per quanto riguarda l’edizione 2026.

Il premio si rivolge nello specifico a studiosi e studenti che abbiano dato vita nel biennio precedente ad uno studio (tesi di laurea, materiali audio-visivi, pubblicazioni, ricerche, opere teatrali) o ad una consistente iniziativa culturale volta ad analizzare e valorizzare la storia, la cultura, l’arte, la tradizione, la letteratura, la linguistica, il teatro, l’economia, le scienze sociali, l’antropologia ed altre discipline in riferimento a Savigliano e al suo territorio.

Si tratta dunque di un bando che guarda a lavori già conclusi e portati a termine negli ultimi due anni. 1.200 euro l’ammontare del premio. Cifra che, a giudizio della commissione giudicatrice, può essere divisibile fra più vincitori.

La domanda di partecipazione – insieme all’elaborato da sottoporre alla commissione – deve essere presentato entro le 12 di giovedì 29 gennaio a mano o via posta tradizionale all’ufficio protocollo del Comune di Savigliano. È possibile anche inviare i materiali via mail a [email protected].

Sul sito del Municipio è possibile trovare bando e regolamento. Per maggiori informazioni, contattare l’Archivio storico comunale allo 0172. 711240 (la mail è [email protected]).