18 Gennaio – Cross di Castellar – Campionati di Società Assoluti

Atletica Mondovì seconda nella classifica combinata, successo delle Juniores. Giorgio Comino vince tra gli allievi.

Domenica 18 gennaio, il 3° Cross di Castellar, a Saluzzo, valido come prova unica del Campionato di Società e come prova del Trofeo Piemonte a livello assoluto, ha regalato nuove certezze all’Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo.

Il sodalizio del Beila ha colto il successo nelle Juniores, è arrivato terzo con gli Assoluti maschili e secondo nella combinata Uomini e Donne grazie anche al 7° posto degli Allievi e al 5° con gli Junior. Peccato per la defezione all’ultimo di Giulia Paolin, bloccata dalla febbre, che ha impedito la squadra Elite donne di entrare in classifica (erano necessarie 3 atlete all’arrivo).

Proprio nella prova elite 10 km uomini, in top ten troviamo l’ottimo Michele Aimo 6° in 34’47” e 10° Gabriele Canavese alla sua prima apparizione con la nuova maglia in 35’11”; bene anche Diego Poletto 27° in 37’20”, Eugenio Bonelli 35° in 37’59”, Ismaele Bertola 47° in 38’51”, quindi 70° Flavio Di Bartolomeo in 41’36” e 85° Eligio Boggione in 43’56”. Bravissime anche le biancorosse nella 6 km assoluta con Alice Rosa Brusin quinta generale in 23’09” (a 28” dalla vincitrice Noemi Boggiato del Saluzzo ed a soli 6” dal podio) e prima Junior, Elisa Calandri 10ª in 24’13” (7ª U23), Sofia Dante 27ª e 4ª Junior in 26’20”, Soraia Cillario 20ª U.23 in 27’43” e Alice Preve 9ª Junior in 28’53”.

Bel successo individuale per Giorgio Comino nella 5 km Allievi in 16’34” con volata vincente sul canavesano Milano e Manassero del Dragonero, più indietro a 2’33” Matteo Garelli 33°, Matteo Provera 44° a 3’20”, Simone Bongiovanni 50° a 3’36”, Marco Restagno 65° a 5’02”, frenato da problemi intestinali, e Pietro Demichelis 68° a 7’24”; tra le allieve Federica Raffero è 35ª nella 4 km in 19’54”. Infine, nella 8 km per gli Juniores 20° Piergiorgio Baldi in 31’21” davanti a Lorenzo Simeone 26° in 33’49”, Leonardo Bongiovanni 27° in 33’49”, ed ai debuttanti Marco Chiarlone 30° in 35’18” e Giuseppe Di Gennaro 34° in 37’05”.

“Siamo soddisfatti per la prestazione di squadra perchè abbiamo schierato quattro formazioni molto competitive nelle sei categorie – commenta Enrico Priale – Certo c’è un pizzico di rammarico per la defezione di un’atleta tra le donne che ci ha impedito un risultato ancora migliore, ma siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo in un settore, quello del mezzofondo, che fino a tre anni fa era praticamente inesistente. Un grazie quindi ai tecnici Lorenzo Rossi, Fabrizio Moscarini, Valerio Brignone e ai collaboratori esterni per il grande impegno quotidiano nel crescere i ragazzi.”

Saronno – Jacopo Libertino decolla

Si è gareggiato anche in Lombardia in una riunione indoor dedicata ai salti. Per i colori monregalesi, minimo di qualificazione per i campionati italiani indoor U23 centrato per la new entry Jacopo Libertino che, nell’asta, è salito fino a 4,65 metri, misura con la quale si è piazzato al 5° posto (2ª Promessa) dietro ai compagni di allenamento Pugno e Nepote – tutti e tre seguiti dal coach Riccardo Frati – Mattia Sironi 2° con 4,90 mt e del cussino Leonardo Scalon primo con 5,00 mt.

Parma – Sabato 25 gennaio. Meeting “Memorial Amoretti”: i giovani sugli scudi

Bella trasferta organizzata con le società di Atletica Asti 2.2 per un numeroso gruppo di atleti delle squadre giovanili dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo a Parma. In un Palalottici gremito con 500 ragazzi provenienti da tutto il Nord Italia, oltre 40 “canotte rosse” monregalesi si sono battuti con i pari età conquistando una serie di podi: ottimi gli argenti di Yasmine Bendiboun nel peso Ragazze (scagliando a 9,68 il peso da 2 kg) – nella stessa gara settima Carlotta Bianciotto con 5,93 ed ottava Adele Medana con 5,60 – e quello di Lorenzo Tassone nella stessa specialità con 9,77 (primo con 12,05 il bolognese Raschieri) e di Giacomo Renesto nei 60 ostacoli Ragazzi in 9”51. Bronzi nei Ragazzi di Federico Bruno nei 200 metri in 28”55 (sesto Lorenzo Ferracane in 29”80), di Rayan Bruno nei 60 ostacoli (9”98) e di Andrea Garello ancora sulla pedana del peso (8,96, quarto a 12 cm di distacco Matteo Griseri per un 3 su 4 dei monregalesi).

Il successo è arrivato con la staffetta 4×160 Ragazzi (Renesto, Federico e Rayan Bruno, ed in chiusura Ferracane) con 1’33”66 e l’ottava medaglia di giornata l’hanno colta le Ragazze (Carlotta Bianciotto, Elena Malaspina, Soraya Musso e Lucia Casalini) seconde in 1’42”14.

Bravissimi anche Francesco Bruno quarto nell’alto Cadetti (1,61), dove è sesto Noah Leone (1,50) così come Isabel Santana Nunez nelle coetanee con 1,40 e Soraya Musso anche lei “di legno” nei 60 ostacoli ragazze in 11”16. In top ten Andrea Baudino decimo nel peso Cadetti con 6,85, Lucia Casalini nona nei 200 Ragazze, ancora per le staffette: quarte le Cadette (Lovely Ferretti, Isabel Santana Nunez, Beatrice Borra e Marta Chiecchio) in 1’34”60, quinte e settime le Ragazze (Jolanda Dattola, Clelia Gasco, Rebecca Blengino ed Adele Ferro 1’51”96; Sofia Cui, Charifa Nasrallah, Isotta Reineri e Isabella Veglia 1’57”21), sesti i quartetti Ragazzi (Francesco Tornatore Fontana, Lorenzo Tassone, Andrea Garello e Matteo Griseri, 1’49”07) e Cadetti (Mattia Malaspina, Mouhamed Ndiaye, Francesco Bruno e Lorenzo Devalle 1’29”13).

Nei 60 cadette, Lovely Ferretti è 14ª in 8”54, Marta Chiecchio 8”75, Adora Dervishi 8”79, Alice Bossolasco 9”29, Agnese Prette 9”31, Gloria Biestro 9”34, Emilia Bonelli e Sofia Taricco 9”50, Bianca Aimo 9”68, Lucrezia Cui 10”11; nei pari età nel peso 11° Giacomo Murizzasco con 6,63 e 14° Simone Cappa con 5,47 e nei 60 Malaspina 12° in 7”86, Leone 8”03, Devalle 8”46, Ndiaye 8”56, Murizzasco 8”76, Cappa 9”97. Ancora nelle Ragazze sui 200 Isotta Reineri 33”39, Rebecca Blengino 34”41, Elena Malaspina 33”91, Gasco 34”71, Nassrallah 35”06, Cui 35”10, Dattola 35”22, Bendiboun 35”47, Medana 35”82, Veglia 36”63 e Ferro 36”76 e nei coetanei Tornatore Fontana 34”80 nei 200. 1’43”87 per la 4×160 Cadette con Bossolasco, Aimo, Taricco e Bonelli, a un solo centesimo le compagne Cui, Dervishi, Prette e Biestro.