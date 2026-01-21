Terrazzamenti alpini: boom di richieste al bando Fosmit

I terrazzamenti delle Alpi piemontesi, un patrimonio rurale unico in Europa e oggi sempre più fragile, tornano al centro della strategia regionale. Dopo l’annuncio dello scorso agosto, la Regione Piemonte registra un successo significativo per il bando dedicato al recupero dei terrazzamenti montani finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), per un totale di oltre 4 milioni di euro sulle annualità 2023–2024.

Lo sportello ha ricevuto 75 domande, per una richiesta complessiva di contributi pari a 5.516.000 euro. Un dato che supera di circa 1,4 milioni di euro le risorse disponibili e che testimonia un interesse molto superiore alle aspettative iniziali.

Il grande afflusso di domande conferma che il bando lanciato dalla Regione risponde a una necessità concreta dei territori montani: recuperare e mettere in sicurezza infrastrutture rurali che, pur non essendo più al centro dei modelli agricoli tradizionali, continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel contrasto al dissesto idrogeologico e nella conservazione del paesaggio.

Il bando finanzia interventi con contributi fino al 90% della spesa, per opere comprese tra 40.000 e 150.000 euro, rivolti a enti pubblici imprese agricole, consorzi forestali e associazioni.

I terrazzamenti sono opere di ingegneria rurale che per secoli hanno permesso all’uomo di coltivare pendii ripidi e difficili, patrimoni ricchi di storia che però sono stati spesso dimenticati e non manutenuti. Rappresentano invece barriere naturali contro frane e alluvioni, per questo la decisione di dedicare un bando proprio per il loro ripristino.

L’assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo: «La risposta dei territori è andata oltre ogni previsione. In appena un mese e mezzo sono arrivate 75 domande, a dimostrazione di quanto il recupero dei terrazzamenti sia un bisogno reale, sentito e urgente. I terrazzamenti sono infrastrutture verdi che proteggono il territorio, valorizzano l’agricoltura di montagna e rafforzano la nostra capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Abbiamo costruito un bando semplice, accessibile, che mette in condizioni enti e imprese di presentare progetti concreti: questo è il motivo del successo».

