L’Étape Italy: il grande ciclismo internazionale arriva in Granda

Il grande ciclismo internazionale arriva nella Provincia Granda con le valli del Cuneese a far da protagoniste. L’Étape Italy by Tour de France porterà sul territorio due eventi di profilo internazionale capaci di offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva e fedele allo spirito della “Grande Boucle”, facendoli sentire protagonisti di una tappa del Tour de France.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 31 maggio, con L’Étape Piemonte che avrà come punto di partenza e arrivo Entracque, nel cuore delle Valli Gesso, Stura e Vermenagna, territori simbolo del ciclismo e della montagna piemontese. Il secondo evento si svolgerà invece domenica 20 settembre, quando L’Étape Mondovì porterà l’atmosfera del Tour de France nel Monregalese, coinvolgendo un’area ricca di storia, paesaggi e tradizione ciclistica.

L’Étape Italy by Tour de France: molto più di una granfondo

Gli eventi L’Étape Italy by Tour de France non sono semplici granfondo, ma vere e proprie esperienze ciclistiche internazionali, capaci di richiamare appassionati da tutto il mondo e di farli sentire parte integrante dell’universo Tour de France. L’Étape Series vanta una storia di oltre 30 anni e si appoggia al network internazionale del Tour de France, uno dei brand sportivi più riconosciuti e seguiti al mondo. Questo rende ogni evento L’Étape Series profondamente sentito e partecipato a livello globale.

I numeri parlano chiaro: nel 2024 erano rappresentate oltre 20 nazioni mentre nel 2025 si è arrivati a quasi 30 nazioni presenti. Molti partecipanti affrontano viaggi intercontinentali per vivere questa esperienza unica e sentirsi parte di una community internazionale.

Le stesse maglie del Tour, anche per gli amatori

Come in una vera tappa del Tour de France, anche a L’Étape Italy si gareggia per conquistare le iconiche maglie ufficiali:

Maglia Gialla (classifica generale)

Maglia a Pois (miglior scalatore)

Maglia Verde (classifica a punti)

Maglia Bianca (classifica giovani)

Il tutto nelle categorie uomini e donne. L’evento è di tipo “gun time”: si parte tutti insieme e si lotta realmente per la Maglia Gialla di vincitore. La Maglia a Pois viene assegnata sommando i tempi dei tratti cronometrati in salita mentre la classifica per la Maglia Verde è determinata da un tratto cronometrato in pianura. Tutti i settori cronometrati sono chiaramente segnalati con tabellazione ufficiale e archi in perfetto stile Tour de France, marchiati con gli sponsor ufficiali del Tour.

I primi tre classificati assoluti ottengono inoltre l’accesso diretto all’edizione successiva de L’Étape du Tour in Francia, che ogni anno conta oltre 13.000 partecipanti.

Una vera tappa del Tour, organizzata secondo gli standard più elevati

Il percorso è frecciato e tabellato esattamente come una tappa del Tour de France, utilizzando una segnaletica sviluppata in Francia e applicata anche in Italia, per garantire un’esperienza il più possibile autentica. La classificazione delle salite segue i parametri ufficiali del Tour de France: se una salita è indicata come 1ª categoria o HC (hors categorie), lo è realmente, comeper i professionisti.

Lungo il tracciato i partecipanti trovano riferimenti alle tappe storiche del Tour con striscioni e allestimenti che ricreano un’atmosfera unica. Le strade vengono chiuse al traffico per diverse ore, permettendo a tutti (o quasi) di gareggiare in condizioni di massima sicurezza. Anche planimetria e altimetria richiamano fedelmente quelle del Tour: mappe e grafiche sono infatti realizzate dallo stesso reparto grafico del Tour de France, dando ai partecipanti la sensazione di avere tra le mani una vera guida ufficiale.

Il Villaggio L’Étape: vivere il mito del Tour

Il cuore pulsante dell’evento è il Villaggio L’Étape, dove domina l’inconfondibile combinazione di giallo e nero. All’interno del villaggio è possibile trovare il Museo del Tour de France, con la storia della corsa e memorabilia speciali provenienti dalla Francia o da collezioni esclusive, ed il merchandising ufficiale del Tour de France.

E, come ciliegina sulla torta, la possibile presenza della Carovana degli sponsor: un elemento iconico del Tour che rende l’esperienza ancora più spettacolare e coinvolgente, anche in una granfondo.

Non solo ciclismo: un’esperienza che coinvolge atleti, famiglie e territorio

Accanto alle gare, il programma offrirà una serie di eventi collaterali pensati per coinvolgere anche accompagnatori, famiglie e bambini, trasformando L’Étape Italy in un appuntamento aperto a tutto il territorio.

Attività all’aria aperta, iniziative culturali, proposte enogastronomiche e momenti di intrattenimento permetteranno a chi non partecipa alla granfondo di vivere il fine settimana come un’esperienza di scoperta e condivisione.

L’Étape Italy contribuisce attivamente alla promozione e valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e delle sue specificità turistiche, con un format non solo sportivo ma anche turistico e familiare.

Le dichiarazioni

Théophile Rallet – L’Étape Series Project Manager, Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

«Con L’Étape Series by Tour de France abbiamo voluto aprire le porte del Tour al grande pubblico, permettendo ai ciclisti amatori di tutto il mondo di vivere un’esperienza il più possibile fedele a quella dei professionisti. L’Étape Italy interpreta perfettamente questo spirito: percorsi iconici, standard organizzativi elevati e un’atmosfera autentica, capace di unire sport, passione e territorio sotto il marchio Tour de France.»

Paolo Bruno – E.P.T. (Eventi – Persone – Territorio)

«Portare L’Étape by Tour de France nella Provincia Granda è un progetto ambizioso e fortemente voluto. Il Piemonte è uno dei territori simbolo del ciclismo mondiale e meritava un evento capace di unire la nostra cultura ciclistica con l’esperienza e il prestigio del Tour de France. L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì non sono semplici granfondo, ma eventi internazionali che diventano al tempo stesso strumenti di promozione e valorizzazione del territorio nonché delle sue eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.»