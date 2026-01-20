Due facce della stessa medaglia, due volti opposti della stessa partita regalano al Mondovì Volley il quinto successo consecutivo, grazie al 3-2 conquistato in casa della Vol-Ley Academy Volpiano. Sarebbe però eccessivamente ottimistico negare che dopo i primi due set lo spettro della sconfitta non aleggiasse sul “Puma”, considerato che le padrone di casa sono riuscite ad imbrigliare perfettamente le monregalesi nella prima parte della sfida.

Le torinesi hanno messo in seria difficoltà le monregalesi, che hanno dovuto trovare le risorse per ribaltare una situazione compromessa e portare a casa due punti preziosi che valgono il terzo posto a ventinove punti, a pari merito con l’Acrobatica Alessandria. Il “Puma” chiude così il girone di andata in una posizione di assoluto prestigio, confermando la bontà del lavoro di coach Basso e Dagn. Ora due settimane di pausa prima del girone di ritorno, che inizierà il 7 febbraio con la sfida esterna contro la Capo d’Orso Palau.

In vetta, il Volley 2001 Garlasco vince 3-1 il big match/derby contro la Pallavolo Florens e raggiunge le vigevanesi al primo posto a 34 punti. Grazie al miglior quoziente set, le pavesi si qualificano alla Final Four di Coppa Italia nazionale, un traguardo prestigioso che certifica il valore della squadra. Le due capoliste si presentano al giro di boa appaiate, pronte a darsi battaglia nel girone di ritorno.

Alle spalle del duo di testa, il Mondovì Volley e l’Acrobatica Alessandria chiudono al terzo posto a ventinove punti. Le alessandrine hanno travolto 3-0 il Volley Parella Torino e restano in piena corsa per le posizioni di vertice. Quinto il GSO Villa Cortese, che cade 3-1 in Sardegna contro la Capo d’Orso Palau e scivola a ventotto punti. Proprio le isolane, prossime avversarie del Mondovì Volley, salgono a venticinque e si confermano squadra in grande crescita.

Alle spalle delle prime sei, la Care Project Bellusco supera 3-1 il Chieri ’76 e sale a venti punti, mentre il CUS Torino batte 3-2 il Cogne Aosta Volley e si porta a diciotto. In coda, colpo importante della Victor&Co Issa Novara, che supera 3-2 la Pan Alfieri Cagliari e sale a dieci, avvicinando la zona salvezza.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 13 (17/1)

Acrobatica Alessandria – Volley Parella Torino 3-0

Pallavolo Florens – Volley 2001 Garlasco 1-3

CUS Torino – Cogne Aosta Volley 3-2

Care Project Bellusco – Chieri ’76 3-1

Vol-Ley Academy Volpiano – Mondovì Volley 2-3

Capo d’Orso Palau – GSO Villa Cortese 3-1

Victor&Co Issa Novara – Pan Alfieri Cagliari 3-2

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Volley 2001 Garlasco 34 Pallavolo Florens 34 Mondovì Volley 29 Acrobatica Alessandria 29 GSO Villa Cortese 28 Capo d’Orso Palau 25 Care Project Bellusco 20 CUS Torino 18 Cogne Aosta Volley 17 Pan Alfieri Cagliari 12 Victor&Co Issa Novara 10 Chieri ’76 7 Volley Parella Torino 6 Vol-Ley Academy Volpiano 4

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 14 (7/2)

Pallavolo Florens – Acrobatica Alessandria

Cogne Aosta Volley – Volley 2001 Garlasco

Care Project Bellusco – Volley Parella Torino

CUS Torino – GSO Villa Cortese

Capo d’Orso Palau – Mondovì Volley

Victor&Co Issa Novara – Chieri ’76

Vol-Ley Academy Volpiano – Pan Alfieri Cagliari