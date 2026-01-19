Fondo – I risultati cuneesi allo Skiri Trophy

È uno Skiri Trophy “mondiale”! Festa grande per lo sci di fondo giovanile oggi a Passo Lavazè, nell’ultima e adrenalinica giornata del 42° Skiri Trophy XCountry che ha premiato con la vittoria ben tre nazioni diverse. Si chiude nel migliore dei modi dunque la speciale edizione 2026, con lo spettacolo in pista degli oltre 550 giovani fondisti nati dal 2013 al 2010 messi alla prova su tracciati tecnici e impegnativi, perfettamente allestiti dal comitato GS Castello di Fiemme.

Dopo ieri, quando sono scesi in pista Baby, Cuccioli e gli ex del Revival, è tornato il tanto numeroso quanto rumoroso pubblico a bordo pista che ha assistito, sotto qualche fiocco di neve, ad un’altra emozionante giornata di gare. I primi a scendere in pista sono stati gli oltre 300 Ragazzi e Ragazze (Under 14) che si sono avvicendati con puntualità alle ore 9:30. Le Ragazze si sono messe alla prova su un circuito da 3,2 km che ha premiato con la vittoria l’atleta dall’Alpe di Siusi Anna Profanter (ASC Seiser Alm), nuovamente trionfante dopo il successo dell’anno scorso davanti alla slovena Katarina Brlec e la valdostana Viola Bochicchio.

La miglior piemontese è Lucia Macario (Alpi Marittime) che termina al 31° posto. Al maschile, un’eccezionale Bjorn Pretnar, unico classe 2013 in top 10, ha tagliato il traguardo precedendo il croato Patrik Jurcevic, 2°, e il veneto Thomas Manea, 3°. Bene la prestazione di Gioele Pellegrino (Alpi Marittime) che ha concluso la sua fatica tagliando il traguardo al 6° posto.

Buona prova per Nicolò Rosso dello Sci Club Alpi Marittime, che chiude con un tempo solido a poco più di mezzo minuto dal vincitore. Stesso club e prestazione convincente anche per Davide Marchisio (18°), autore di una gara regolare che lo porta a ridosso della top 15. Positiva anche la prova di Tommaso Occelli (21°) dell’ASD Sci Club Valle Stura, che resta nel gruppo compatto alle spalle dei migliori, pagando pochi secondi ma dimostrando buona tenuta. Tra gli atleti dell’Alpi Marittime, Elia Scapin (26°) completa una gara ordinata, chiudendo a poco più di un minuto dalla vetta, mentre Giacomo Corte De Checco (30°) porta a termine una prova generosa, utile per fare esperienza. Lungo i 5,5 km della gara U16 maschile Thomas Gaole ha siglato la propria terza vittoria alla manifestazione. A metà percorso ha guadagnato la testa della corsa, senza più lasciarla, e staccando il gruppetto composto dai piemontesi Liam e Joei Lisciandrello (Valle Pesio) e dal figlio d’arte Gabriele Carrara.

Questi ultimi hanno messo in scena un’emozionante arrivo in volata che ha premiato Liam Lisciandrello, 2°, e Carrara, 3°. Appena fuori dal podio Joei Lisciandrello, 4° per appena 10 decimi di secondo. Buona prova per Luca Fulcheri (8°) dello Sci Club Valle Ellero, che resta nel gruppo di testa chiudendo con un distacco contenuto dal vincitore. Gara positiva anche per Jonathan Giordano (13°) dello Sci Club Alpi Marittime, capace di mantenere un buon ritmo e di inserirsi nella parte alta della classifica nonostante una concorrenza numerosa e qualificata.

Prestazione combattiva per Tiago Ghibaudo (19°) dell’ASD Sci Club Valle Stura, che porta a casa un risultato utile in termini di esperienza. Tra i piazzamenti a ridosso della top 30, Lorenzo Salvagno (28°) dello Sci Club Valle Pesio completa una prova ordinata, mentre Andrea Quaranta (30), dell’Alpi Marittime, chiude una gara generosa che conferma

l’impegno.

Tra le Ragazze U16 successo svedese per Carla Dovander al termine dei 4,25 km. La portacolori del Taby Ski Club ha messo in atto una grande prova di forza, guidando il gruppo sin dalle battute iniziali e precedendo al termine una Elena Carletto dello Sci Club Alpi Marittime stremata ma contenta, e la sublacense Sara Proietti Cignitti. Ottime performance per le atlete dell’Alpi Marittime Giada Grosso (8^) che chiude con un tempo competitivo di 14’49.71, mostrando precisione e costanza lungo tutto il percorso. Poco più indietro, Alice Ballario (10^) realizza 15’02.33, mantenendo un ritmo regolare e limitando gli errori.

Immagini @Newspower.it