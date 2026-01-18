Serie C Sky Wifi: Baldini e Sganzerla regalano al Bra il primo successo del 2026 con il Ravenna (2-1)

Il Bra regola 2-1 il Ravenna nella ventiduesima giornata del Girone B della Serie C Sky Wifi 25-26. Decidono il match del Giuseppe Sivori di Sestri Levante i gol di Baldini e Sganzerla. Non basta ai romagnoli il centro di Solini nel recupero.

LA PARTITA

Il Ravenna comincia forte, conquista subito un corner nel primo giro di lancette e, sugli sviluppi del calcio d’angolo, colpisce il palo con Corsinelli: risolutivo l’intervento di Renzetti per mantenere la gara sullo 0-0.

Al 13′, dopo un possesso palla insistito, Italeng ci prova da buona posizione, ma c’è ancora una deviazione che prolunga sul palo.

A metà della prima frazione, il Ravenna costruisce la terza azione pericolosa della prima parte del pomeriggio con un tiro-cross dalla destra di Corsinelli su cui si oppone Renzetti.

I giallorossi di Nisticò si affacciano in attacco alla mezz’ora, ma il calcio piazzato dalla trequarti di Brambilla alla ricerca di un compagno in area non crea nessun grattacapo ad Anacoura che blocca.

Al primo tiro in porta, al 33′, il Bra trova l’1-0 con il destro potente di Baldini. La transizione offensiva sulla banda di destra del team di Nisticò, orchestrata da Maressa e Campedelli, è perfetta così come è di pregevole fattura l’assist di Campedelli per il 6° centro in Serie C dell’ex Cittadella.

La reazione dei ragazzi di Marchionni non si fa attendere e al 36′ Rrapaj, da fuori, fa ancora tremare la porta di Renzetti sbattendo sulla traversa.

Nelle battute finali del primo tempo, il Ravenna rimane in 10 uomini perchè Lonardi, dopo la richiesta del FVS, deve lasciare il campo per espulsione.

Le squadre vanno negli spogliatoi con il Bra sopra di una lunghezza sui romagnoli.

Trascorrono appena 15″ e il destro a giro delicato di Baldini va a un passo dal fondo del sacco.

Non è solo una fiammata perchè il Bra continua a giocare sul velluto e, al 52′, il solito Campedelli trova Sganzerla che da sotto porta scrive il 2-0.

Lo staff tecnico ospite prova a dare una scossa alla partita con le sostituzioni inserendo diversi elementi con spiccate doti offensive (su tutti il volto nuovo Fischnaller), ma sono sempre i cuneesi a rendersi pericolosi e al 75′ Maressa trova l’esterno della rete.

Renzetti si distende sulla punizione di Falbo, ma Solini è il più veloce di tutti sul corner successivo a girarla in porta, riaprendo tutto al secondo (dei 6) minuto di recupero.

Il Bra regge, sale a quota 20 punti in classifica e rimane imbattuto nel 2026; il Ravenna, arrivato in Liguria con 42 punti, non muove la classifica ma mantiene saldamente la seconda piazza del raggruppamento.

SERIE C SKY WIFI (GIRONE B) – VENTIDUESIMA GIORNATA

BRA – RAVENNA 2-1

Reti: 33′ Baldini (Bra), 52′ Sganzerla (Bra), 90′ + 2 Solini (Ravenna)

Bra: Renzetti, Sganzerla, Fiordaliso, De Santis, Rottensteiner (64′ Armstrong), Campedelli (88′ Leoncini), Brambilla (90′ + 6 Lia), Lionetti, Maressa, Baldini, Sinani (87′ Akammadu). A disposizione Franzini, Menicucci, Cannistrà, Minaj, Dimatteo, Rabuffi, Capac. All. Fabio Nisticò.

Ravenna: Anacoura, Bianconi (46′ Da Pozzo), Esposito, Solini, Corsinelli (69′ Fischnaller), Lonardi, Rossetti, Rrapaj (56′ Falbo), Viola (57′ Di Marco), Spini (56′ Luciani), Italeng. A disposizione Stagni, Borra, Donati, Mandorlini, Okaka, Calandrini, Scaringi, Karim. All. Marco Marchionni.

Ammonizioni: Rottensteiner, Baldini, Sganzerla (Bra); Falbo (Ravenna)

Espulsi: Lonardi al 45′ + 1 (Ravenna)

Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro, assistenti Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale, quarto ufficiale Deborah Bianchi della sezione di Prato e football video support Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure