Volley Superlega: fine settimana all’insegna del 17° turno, Cuneo a Verona

Nemmeno il tempo di smaltire l’adrenalina per il turno infrasettimanale di campionato, che le emozioni raddoppiano con un weekend di grande pallavolo per la 17ª giornata della Regular Season in SuperLega Credem Banca. In arrivo sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 una due-giorni ricca di grandi match. In classifica Perugia continua a dettare legge, seguita da Verona che dopo il trionfo nel derby veneto resta in scia con due punti di ritardo. Trento ha perso terreno per la battuta d’arresto al PalaPanini, con Modena abile nel consolidare il quarto posto e a tenere dietro Piacenza, corsara a Milano, e Civitanova, sul velluto nel quartier generale di Grottazzolina, che è ultima a -6 da Cisterna, vittoriosa per 3-1 su Monza nel posticipo di giovedì.

Il 6° turno di ritorno si apre sabato 17 gennaio 2026, alle 18.00, con la sfida in diretta Rai Sport tra Rana Verona, reduce dalla prova di forza nel derby, e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, capace di tenere testa ai Block Devils per lunghi tratti cedendo però in tre set. Il giorno successivo, domenica 18 gennaio, la maratona di grande pallavolo prende il via alle 17.00 con la sfida tra due deluse del mercoledì, Itas Trentino e Allianz Milano, rimaste a secco e determinate a rifarsi davanti alle telecamere di DAZN. Tre le sfide alle 18.00. Punti d’oro in palio per risalire nell’esclusiva in live streaming su VBTV tra Sonepar Padova, che insegue il podio, e Cisterna Volley, che giovedì ha strizzato l’occhio alla permanenza in SuperLega tornando in lizza per Play Off. Esclusiva VBTV per la rincorsa al podio di Gas Sales Bluenergy Piacenza, opposta a Yuasa Battery Grottazzolina, team in cerca di una salvezza che torna a essere complicata, ma non impossibile. A catalizzare le attenzioni dei tifosi di mezza Italia è però la sfida delle sfide tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, con diretta Rai Sport e diretta radiofonica su Rai Radio Uno, grazie alla presenza dell’inviata Manuela Collazzo, in un Eurosuole Forum che si preannuncia sold-out. I cucinieri – con Eric Loeppky fresco di nomination come Credem Banca MVP del mese di dicembre – cercano di recuperare un posto nel vagone delle teste di serie, mentre gli umbri vogliono restare la locomotiva del campionato. Attesa per il posticipo delle 19.00 con live streaming DAZN: in campo Vero Volley Monza, squadra che deve reagire, e Valsa Group Modena, che ha consolidato il quarto posto e va in Brianza per ripetersi. Tutte le gare sono visibili su VBTV.

17ª Giornata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 17 gennaio 2026, ore 18.00

Rana Verona – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Arbitri: Piana Rossella, Santoro Angelo (Nava Stefano)

Video Check: Scapinello Alessandro

Segnapunti: Farina Daniele

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 18 gennaio 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Allianz Milano

Arbitri: Brunelli Michele, Luciani Ubaldo (Sessolo Maurina)

Video Check: Cristoforetti Cristiano

Segnapunti: Dalle Vedove Carla

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Sonepar Padova – Cisterna Volley

Arbitri: Cerra Alessandro, Giardini Massimiliano (Giglio Anthony)

Video Check: Casarin Irene

Segnapunti: Amoroso Maria Grazia

Diretta VBTV

Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Yuasa Battery Grottazzolina

Arbitri: Armandola Cesare, Goitre Mauro Carlo (Di Lorenzo Antonino)

Video Check: Fumagalli Gianluca

Segnapunti: Violini William

Diretta VBTV

Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia

Arbitri: Lot Dominga, Verrascina Antonella (Mannarino Matteo)

Video Check: Pardo Claudio

Segnapunti: Grasso Sabrina

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 18 gennaio 2026, ore 19.00

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena

Arbitri: Pozzato Andrea, Puecher Andrea (Manzoni Barbara)

Video Check: Bonzanni Andrea

Segnapunti: Salvo Antonino Alessio

Diretta DAZN e VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 41, Rana Verona 39, Itas Trentino 36, Valsa Group Modena 34, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 31, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Sonepar Padova 11, Cisterna Volley 10, Yuasa Battery Grottazzolina 4.