Piemonte Latte ospita il Corso ONAF nell’Anno dell’Assaggiatore

Anche nel 2026 la cooperativa Piemonte Latte è lieta di ospitare, nella sede di Savigliano, il Corso ONAF di I Livello per Assaggiatori di Formaggi, promosso dalla Delegazione di Cuneo dell’ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio. Una collaborazione che si consolida nel tempo e che si inserisce in un contesto particolarmente significativo: l’ONAF ha infatti proclamato il 2026 come “Anno dell’Assaggiatore”, riconoscendo il valore culturale e professionale di chi sa leggere, tutelare e raccontare il formaggio.

Ospitare il corso per Piemonte Latte è una scelta coerente con la propria identità. La cooperativa, punto di riferimento per la filiera lattiero-casearia regionale, da anni lavora per costruire relazioni solide con le realtà che operano nella trasformazione, nella promozione e nella valorizzazione del latte. È in questo scenario che il latte diventa formaggio e che i formaggi, in particolare quelli DOP piemontesi, acquisiscono valore, riconoscibilità e futuro. Inoltre, aprire i propri spazi alla formazione, al confronto e alla crescita condivisa del settore lattiero-caseario è un tema che negli ultimi anni ha caratterizzato il lavoro della cooperativa. Come sottolinea il presidente di Piemonte Latte, Roberto Morello: «Accogliere anche nel 2026 il Corso ONAF nella nostra sede significa ribadire il ruolo della cooperazione nella valorizzazione del latte. Formare assaggiatori vuol dire valorizzare il lavoro dei produttori di latte e delle realtà che si occupano della trasformazione, contribuendo a una maggiore consapevolezza anche da parte dei consumatori».

Il Corso ONAF di I Livello 2026 si svolgerà dal 3 febbraio al 17 marzo 2026 e sarà articolato in 10 lezioni, ciascuna composta da una parte teorica e da assaggi guidati di tre formaggi selezionati. Il percorso consente di acquisire una metodologia di degustazione professionale, sviluppare un palato consapevole e allenato ed entrare a far parte di una rete nazionale di esperti del settore. Non solo tecnica, ma cultura: perché ogni assaggio è il risultato di un territorio, del lavoro quotidiano degli allevatori e delle competenze di chi trasforma il latte.

Imparare ad assaggiare un formaggio non è solo affinare i sensi, ma riconoscere il valore di una filiera che, grazie anche alla cooperazione, trasforma il latte in prodotti di qualità. In questo quadro, il Corso ONAF 2026 rappresenta un tassello importante di un lavoro più ampio: quello di promuovere e rafforzare il patrimonio lattiero-caseario piemontese attraverso competenza, rete e condivisione.