L’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B1 femminile propone sfide decisive per delineare le gerarchie in vista del ritorno. Il Mondovì Volley, quarto a ventisette punti, deve approfittare del turno sulla carta favorevole in casa della Vol-Ley Academy Volpiano, ultima a tre. Le torinesi hanno comunque dimostrato carattere nel recupero strappando un set in casa del Cogne Aosta Volley, e le monregalesi dovranno evitare cali di concentrazione per portare a casa il successo pieno.

L’occasione è ghiotta per il “Puma” anche perché tante tra le prime della classe si scontrano in questa giornata, e un successo potrebbe permettere alle ragazze dei coach Basso e Dagna di consolidare ulteriormente il quarto posto o addirittura di avvicinarsi alle posizioni di vertice in caso di passi falsi altrui. La trasferta di Volpiano rappresenta quindi un’opportunità da non sprecare per chiudere al meglio il girone di andata.

Il super big match della giornata va in scena a Vigevano, dove la Pallavolo Florens, prima a trentaquattro punti, ospita il Volley 2001 Garlasco, secondo a trentuno. Uno scontro diretto che può già dire molto sulla corsa al primo posto: le vigevanesi vogliono consolidare il vantaggio di tre lunghezze, mentre le pavesi cercano il colpaccio per riportarsi in scia alla capolista.

Trasferta difficile per il GSO Villa Cortese, terzo a ventotto punti, impegnato in Sardegna contro la Capo d’Orso Palau. Le isolane, seste a ventidue punti, sembrano in crescita e hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà le grandi, come testimoniato dal tie-break perso da Garlasco nell’ultimo turno. Le lombarde dovranno fare molta attenzione per non lasciare punti preziosi per strada.

L’Acrobatica Alessandria, quinta a ventisei punti, deve invece sfruttare il turno casalingo favorevole contro il Volley Parella Torino per consolidare la propria posizione nella zona playoff e non perdere ulteriore terreno dalle prime quattro. Nel resto della giornata, il CUS Torino ospita il Cogne Aosta Volley in uno scontro tra squadre appaiate a sedici punti, mentre la Care Project Bellusco riceve il Chieri ’76 e la Victor&Co Issa Novara affronta la Pan Alfieri Cagliari in due match per la zona bassa della classifica.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 13 (17/1)

Acrobatica Alessandria – Volley Parella Torino

Pallavolo Florens – Volley 2001 Garlasco

CUS Torino – Cogne Aosta Volley

Care Project Bellusco – Chieri ’76

Vol-Ley Academy Volpiano – Mondovì Volley

Capo d’Orso Palau – GSO Villa Cortese

Victor&Co Issa Novara – Pan Alfieri Cagliari

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA