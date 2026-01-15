Volley Superlega – Modena fa suo il big match contro Trento. Stasera chiude Cisterna-Monza

Risultati 16ª giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca
Rana Verona – Sonepar Padova 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)
Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (23-25, 20-25, 17-25)
Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 (25-17, 19-25, 25-21, 25-21)
Yuasa Battery Grottazzolina – Cucine Lube Civitanova 0-3 (20-25, 18-25, 17-25)
MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sir Susa Scai Perugia 0-3 (27-29, 23-25, 22-25)
Giovedì 15 gennaio 2026, ore 20.30
Cisterna Volley – Vero Volley Monza (Diretta Rai Play e VBTV)
Si apre con il successo esterno di Gas Sales Bluenergy Piacenza in casa di Allianz Milano il 16° turno di SuperLega Credem Banca. Un netto 3 a 0 per gli emiliani, trascinati da un Gutierrez capace di firmare 16 punti totali.
Il big match di serata premia Valsa Group Modena, vittoriosa al PalaPanini per 3 a 1 contro Itas Trentino: successo importante per i modenesi, che in classifica possono così avvicinarsi ai dolomitici. Secondo ko consecutivo per Michieletto e compagni, con Modena capace di trovare 14 ace in totale, di cui ben sei di Paul Buchegger.
In vetta alla classifica rimane Sir Susa Scai Perugia: sul campo di MA Acqua S.Bernardo Cuneo, i Block Devils soffrono nel primo set – trionfando solo ai vantaggi – ma al termine della gara si portano a casa la posta completa, rimanendo così al primo posto nella graduatoria.
Vittoria esterna anche per la Cucine Lube Civitanova nel derby marchigiano contro Yuasa Battery Grottazzolina: tre set a zero per i cucinieri, con Nikolov autore di 18 punti. La sfida tutta veneta tra Rana Verona e Sonepar Padova sorride agli scaligeri, che escono dal match del Pala AGSM AIM con un successo per 3 a 0: Christenson e compagni rimangono in seconda posizione ma in solitaria, staccando così Trento.
Oggi, giovedì 15 gennaio, il match tra Cisterna Volley e Vero Volley Monza (in diretta su Rai Play dalle 20.30) chiuderà la 16ª giornata di Regular Season.
Rana Verona – Sonepar Padova 3-0 (25-18, 25-21, 25-23) – Rana Verona: Christenson 2, Mozic 17, Nedeljkovic 7, Ferreira Souza 10, Sani 9, Vitelli 8, Bonisoli (L), Cortesia 0, Planinsic 0, Staforini (L), Keita 0, Glatz 1. N.E. Valbusa, Gironi. All. Soli. Sonepar Padova: Todorovic 0, Orioli 4, Polo 5, Masulovic 12, Gardini 9, Truocchio 6, Toscani (L), Diez (L), Held 5. N.E. Zoppellari, Stefani, Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini. ARBITRI: Caretti, Vagni. NOTE – durata set: 26′, 25′, 26′; tot: 77′.
Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (23-25, 20-25, 17-25) – Allianz Milano: Kreling 0, Recine 9, Masulovic 0, Reggers 9, Ichino 5, Caneschi 7, Otsuka (L), Catania (L), Lindqvist 0, Di Martino 3, Corbetta 0. N.E. Masajedi, Barbanti, Benacchio. All. Piazza. Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 5, Mandiraci 11, Seddik 7, Bovolenta 13, Gutierrez 16, Comparoni 6, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Andringa 0, Bergmann 0. N.E. Simon, Travica, Iyegbekedo. All. Boninfante. ARBITRI: Zavater, Serafin, Russo. NOTE – durata set: 27′, 27′, 24′; tot: 78′.
Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 (25-17, 19-25, 25-21, 25-21) – Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 7, Mati 6, Buchegger 18, Porro 15, Sanguinetti 8, Massari 0, Perry (L), Federici (L), Bento 10, Giraudo 0. N.E. Ajayi, Tauletta, Anzani. All. Giuliani. Itas Trentino: Sbertoli 4, Ramon 10, Resende Gualberto 7, Faure 17, Michieletto 12, Bartha 5, Sandu (L), Bristot 0, Pesaresi 0, Laurenzano (L), Torwie 2. N.E. Garcia Fernandez, Acquarone. All. Mendez. ARBITRI: Giardini, Curto. NOTE – durata set: 23′, 26′, 29′, 29′; tot: 107′.
Yuasa Battery Grottazzolina – Cucine Lube Civitanova 0-3 (20-25, 18-25, 17-25) – Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi 0, Magalini 6, Cubito 1, Golzadeh 11, Fedrizzi 3, Pellacani 9, Vecchi (L), Marchiani 0, Tatarov 5, Marchisio (L). N.E. Stankovic, Koprivica. All. Ortenzi. Cucine Lube Civitanova: Boninfante 3, Bottolo 9, Gargiulo 7, Loeppky 7, Nikolov 18, D’Heer 7, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Kukartsev 1, Podrascanin 2, Duflos-Rossi 2, Tenorio 2. N.E. All. Medei. ARBITRI: Santoro, Cerra. NOTE – durata set: 22′, 22′, 24′; tot: 68′.
MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sir Susa Scai Perugia 0-3 (27-29, 23-25, 22-25) – MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Strehlau 7, Codarin 8, Feral 20, Zaytsev 7, Copelli 6, Oberto (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Sedlacek 1, Sala 0. N.E. Giraudo, Stefanovic, Cattaneo. All. Battocchio. Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 1, Semeniuk 13, Russo 6, Ben Tara 15, Ishikawa 9, Solé 4, Gaggini (L), Dzavoronok 0, Loser 0, Colaci (L), Plotnytskyi 1, Crosato 1. N.E. Argilagos, Cvanciger. All. Lorenzetti. ARBITRI: Rossi, Goitre. NOTE – durata set: 34′, 30′, 33′; tot: 97′.
Classifica SuperLega Credem Banca
Sir Susa Scai Perugia 41, Rana Verona 39, Itas Trentino 36, Valsa Group Modena 34, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 31, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Sonepar Padova 11, Cisterna Volley 7, Yuasa Battery Grottazzolina 4.
Un incontro in meno: Vero Volley Monza, Cisterna Volley.
Prossimo turno
17ª giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca
Sabato 17 gennaio 2026, ore 18.00
Rana Verona – MA Acqua S.Bernardo Cuneo (Diretta Rai Sport e VBTV)
Domenica 18 gennaio 2026, ore 17.00
Itas Trentino – Allianz Milano (Diretta DAZN e VBTV)
Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00
Sonepar Padova – Cisterna Volley (Diretta VBTV)
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Yuasa Battery Grottazzolina (Diretta VBTV)
Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia (Diretta Rai Sport e VBTV)
Domenica 18 gennaio 2026, ore 19.00
Vero Volley Monza – Valsa Group Modena (Diretta DAZN e VBTV)