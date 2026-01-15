«Un prodotto vero che può parlare a tutta l’Italia»

Quando “MasterChef Italia” ha scelto Bra come location per una delle esterne della quindicesima edizione, non è stato solo un colpo d’occhio televisivo: è stata la conferma di come un prodotto tradizionale possa diventare ambasciatore di un territorio. Dietro alla puntata che ha portato la salsiccia di Bra sotto i riflettori della prima serata televisiva c’è una storia che parte da un nome braidese: Luca Busso. Autore e regista di Endemol Shine Italy, originario di Bra, Busso è stato il primo anello di una catena di contatti che ha permesso alla produzione del programma di scoprire – o riscoprire – un prodotto che qui non è solo cibo, ma identità. Lo racconta Luigi Barbero (in foto a destra, primo a sinistra) direttore del Consorzio di tutela della Salsiccia di Bra, partendo dalla genesi dell’iniziativa fino all’impatto mediatico che ne è derivato.

«Il primo vero contatto è stato proprio lui – racconta Barbero –. Busso conosceva benissimo il prodotto e il territorio, ed è stato naturale che proponesse Bra come location. Da lì si è aperta una serie di contatti con Endemol e con la produzione».

Da quell’intuizione è nata un’operazione molto più ampia, che ha coinvolto istituzioni e mondo economico locale. «Non è stata una cosa improvvisata. È stato un lavoro di squadra: Comune di Bra, Ascom, Camera di Commercio, Regione Piemonte e noi del Consorzio. Tutti insieme abbiamo raccolto le risorse necessarie per rendere possibile un’esterna di questo livello».

Il risultato, dice, è andato ben oltre le aspettative. «Dopo la messa in onda abbiamo ricevuto mail da ogni parte d’Italia: persone che vogliono venire a Bra, che chiedono dove comprare la salsiccia o se possiamo spedirgliela. Questo ti fa capire che l’impatto mediatico è stato enorme».

Anche la produzione del programma ha espresso grande soddisfazione. «Ci hanno detto che quella di Bra è stata una delle esterne meglio riuscite. Per noi è stato un motivo di grande orgoglio, perché significa che il territorio e il prodotto hanno funzionato anche dal punto di vista televisivo».

Un ruolo centrale lo hanno avuto i macellai. «Sono stati coinvolti tutti, con le loro famiglie. Non si è trattato solo di mostrare un prodotto, ma di raccontare un mondo artigiano vero, fatto di persone, di mani che lavorano e di tradizione». In questo percorso, sottolinea Barbero, il presidente del Consorzio Marco Carena ha creduto fin dall’inizio nell’operazione come occasione di crescita per tutta la filiera.

La salsiccia di Bra resta un prodotto artigianale. «Non vogliamo diventare industriali. La nostra forza è la qualità e il legame con il territorio. Però è innegabile che la domanda stia crescendo molto». In alcune macellerie, racconta, «la salsiccia arriva a rappresentare fino al 50 per cento del fatturato. È un fenomeno che credo abbia pochi paragoni in Europa».

E non riguarda più solo il Piemonte. «Oggi la salsiccia di Bra è presente in tantissimi ristoranti, anche stellati. La trovi in Liguria, in Valle d’Aosta, in Lombardia. Sta diventando un prodotto della grande cucina, non solo della tradizione».

Lo sguardo ora è rivolto al futuro. «Stiamo già lavorando a “Bra’s”, il Festival della Salsiccia di Bra, che andrà in scena dal 17 al 20 settembre 2026. Sarà molto più grande rispetto alle edizioni precedenti, con più spazi, più contenuti e con chef stellati capitanati da Antonino Cannavacciuolo come ambasciatore». «Quello che è successo con MasterChef – conclude Barbero – non è solo una bella vetrina televisiva. È la prova che un prodotto vero, legato alla sua storia, può parlare a tutta l’Italia».

Un insaccato unico, nato nell’Ottocento per la comunità

ebraica di Cherasco

La salsiccia di Bra nasce a metà Ottocento per rispondere a una precisa esigenza culturale. I macellai braidesi iniziarono a produrre un insaccato di sola carne bovina per la comunità ebraica di Cherasco, che frequentava il mercato di Bra ma non consumava carne di maiale. Nel 1847 un Regio decreto autorizzò ufficialmente questa produzione, rendendo Bra l’unico luogo in cui fosse consentita una salsiccia senza suino. In origine era composta esclusivamente da carne bovina. Oggi la ricetta prevede ancora una prevalenza di manzo (circa 70-80%), con una piccola percentuale di grasso suino aggiunta per migliorare morbidezza e sapore, senza alterarne l’identità. È uno dei pochi insaccati italiani che può essere consumato crudo, proprio per la qualità delle carni e della lavorazione artigianale. È riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (Pat) ed è inserita nell’Arca del Gusto di Slow Food. La produzione è riservata alle macellerie del Comune di Bra aderenti al Consorzio, che ne tutela la ricetta, il metodo e il legame con il territorio.