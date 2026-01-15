DIETRO LE QUINTE – Piccioni & Costamagna, voce e cuore di Cuneo Volley (GUARDA LE VIDEOINTERVISTE)

La voce ed il cuore pulsante, a ritmo di musica, di Cuneo Volley. Prosegue il nostro viaggio “dietro le quinte” del club biancoblù nella stagione, storica, del ritorno in Superlega: un racconto dei personaggi che, fuori dal taraflex, attraverso le proprie storie, competenze e capacità, danno un prezioso apporto per rendere e mantenere la società guidata da Gabriele Costamagna, sempre più solida e competitiva. Questa settimana, ascoltiamo la “colonna sonora” del Palazzetto dello Sport: a raccontarsi sono il deejay e lo speaker ufficiali dei blues, Andrea Costamagna e Mario Piccioni.

Musicista e batterista, Andrea Costamagna a 13 anni ha seguito un corso per deejay e, da quel momento, ormai da un ventennio, è sempre rimasto dietro la consolle: «Ho iniziato a fare il deejay in piazza, nelle feste di paese – ci racconta – : una palestra molto intensa che ti insegna subito a capire le persone che hai di fronte e che musica vorrebbero ascoltare. Questo, all’interno di un palasport è utilissimo perché, alzando lo sguardo e osservando gli spalti, posso capire che pubblico c’è».

Entrato nel mondo della pallavolo cuneese, Andrea è cresciuto professionalmente di pari passo con Cuneo Volley: «Bazzicavo nel palasport da tempo, ma 4-5 anni fa circa mi è arrivata la proposta del club: la società – svela – mi ha dato carta bianca sulla gestione musicale, abbiamo affrontato insieme la Serie A2 e, ora, sono felice di vivere la prima stagione in Superlega. Le differenze? A livello tecnico molte, non tanto sulla gestione musicale e sulla playlist, ma dobbiamo controllare un paio di sorgenti video in più (per esempio, il countdown in battuta) e poi, la maggiore affluenza di pubblico è un fattore anche nel nostro lavoro».

“The House of Sound”, l’attrezzata postazione mobile, è una vera e propria plancia di comando, fra mixer, schermi, pannelli e microfoni. Da qui si crea la magia, l’atmosfera: «Il banco gestisce tutta la parte audio e video del palazzetto – spiega Andrea – , compreso il maxischermo del videocheck, più tutta la parte relativa ai giochi di luce. Tanto lavoro e progettazione, chilometri di cavi distesi e nascosti per rendere tutto quello che si vede funzionante». Un’area condivisa in simbiosi con, appunto, Mario Piccioni, la voce vibrante del palasport: «Collaboriamo con Mario da tempo, non solo al palazzetto: abbiamo trovato la nostra amalgama e, a volte, basta anche solo un’occhiata per capirsi su cosa fare e cosa dire».

Mario Piccioni, originario di Amatrice, da oltre 30 anni vive in Granda: volto e, soprattutto, voce nota nel mondo dello spettacolo, degli eventi e della radio cuneese, ha appunto il compito di trascinare e caricare squadra e pubblico prima e durante le gare casalinghe della MA Acqua S.Bernardo.

Una storia, la sua, ricca di aneddoti, momenti e svolte: «Sono partito da una piccola emittente gestita dal parroco del paese ad Amatrice – ricorda Mario -, che porto nel cuore, e da lì ho sempre mantenuto una passione divenuta un lavoro e che ho portato anche qui in provincia di Cuneo, con tante esperienze che mi hanno fatto crescere, sportive e nelle radio”.

L’amore per il volley cuneese nasce da lontano: «La mia “prima” come speaker nella pallavolo – spiega Piccioni – è stata tanti anni fa, quando qui giocava Fefè De Giorgi, oggi coach della Nazionale, sostituendo Gino Primasso, un onore: recentemente, sono tornato grazie a Cuneo Volley, dalla prima stagione di A2, fino alla soddisfazione della promozione in Superlega».

Voce e musica, un binomio che Cuneo Volley vuole curare nei minimi particolari: «Speaker e deejay sono fondamentali per dare la carica al pubblico: sono fortunato di avere al mio fianco Andrea Costamagna, che è un grande professionista, con il quale riusciamo a far sì che il nostro palazzetto sia sempre molto vivo. Ringrazio lui, Stella Testa e tutto il team che, con grande organizzazione, mi “apparecchiano” il tavolo e mi mettono a disposizione tutto per lavorare nel migliore dei modi».

Una partita in cui il clima al palazzetto è stato speciale? «Ce ne sono tante – ammette Piccioni –, ma ricordo l’epoca del Covid in cui il palasport era vuoto, sentivamo la tifoseria all’esterno e noi, qui, con la musica e la voce, dovevamo cercare di incitare la squadra. Poi, sicuramente, il giorno tanto atteso della vittoria dell’A2: arrivavo da un periodo di salute non eccezionale, ma ho voluto esserci a tutti i costi, ed abbiamo gioito insieme».