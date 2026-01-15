Dalla Sicilia a Ceresole d’Alba Maria raccontata da Maria

Maria Ermenegilda Fuxa nasce ad Ália nel 1913, nella terra delle Madonìe, sullo stradone che da Caccamo porta a Caltanissetta. Una Sicilia severa, che non concede tregua a chi è troppo sensibile. Maria cresce in una casa dove i silenzi pesano più delle parole, dove la timidezza è scambiata per debolezza e la delicatezza per un difetto da correggere. Lei sente tutto, troppo. E quando l’amore che custodisce come un segreto si spezza – l’uomo che ama prende la mano di sua sorella gemella – il mondo le crolla addosso. Il dolore non si frantuma: si allarga, invade, soffoca. I medici parlano, decidono, etichettano. La porta del manicomio si chiude. Sopra, come un marchio, la frase dantesca: “Lasciate ogni speranza”.

A Palermo, allo Psichiatrico di Via Pindemonte, il tempo non scorre. Ristagna. Maria vive i primi anni come un precipizio senza fondo. La camicia di forza stringe, gli elettroshock scuotono, le pratiche “terapeutiche” cancellano più che curare. I corridoi sono lunghi, bianchi, spogli; gli sguardi delle altre pazienti sono specchi opachi. L’aria è densa, quasi solida, un’angoscia che si può toccare. Eppure, in quel buio, qualcosa resiste. Una voce. Una voce che non vuole morire.

Maria prende un foglio. Scrive. Versi brevi, taglienti, sussurrati o gridati. La poesia diventa il suo respiro, la sua fuga, la sua arma. Ogni parola è una fenditura nel muro, un filo di luce che insiste, che non si arrende. Quando qualcuno la chiama “poetessa”, il suo volto cambia: gli occhi si accendono, la schiena si raddrizza, la donna riaffiora. Per un istante, il manicomio perde potere.

Ma quella voce rischia di scomparire. Rischia di restare chiusa lì dentro, per sempre.

Finché una scrittrice siciliana, Maria Teresa Lentini, non decide di ascoltarla.

Lentini vive nel Roero, a Ceresole d’Alba, dopo una vita trascorsa tra Sicilia, Lercara Friddi, sulla Madonìa di fronte a quella di Ália, e Piemonte. Quando incontra la storia di Maria, non la studia: la insegue. La scava. La ricompone. Il suo lavoro non ha il passo freddo dell’accademia: ha il gesto lento, preciso, ostinato di una cesellatrice. Ogni dettaglio è un frammento da salvare. Ogni documento è un pezzo di vita da riportare alla luce.

Il primo saggio, “La voce della crisalide”, nasce così: da un silenzio che Maria Teresa rifiuta. Documenti introvabili, fotografie scomparse, testimonianze disperse. Poi gli incontri che cambiano tutto: l’editore Ugo Zingales, che ha pubblicato i versi di Fuxa, e Marcello, figlio della sorella Nicoletta, custode di memorie preziose. Lentini ricostruisce ciò che la storia ha quasi cancellato.

Il secondo libro, “Lasciate ogni speranza…”, va ancora più a fondo. «Non è solo una biografia – dice l’autrice – è un atto di restituzione. Non ho smesso di pensare a Maria Fuxa come donna e poetessa, e di come sia riuscita attraverso la poesia ad urlare o sussurrare tutto il dolore provato o tutto l’amore sognato».

Lentini entra nelle pieghe più dolorose della vita di Maria con rispetto, con cura, con la consapevolezza che ogni parola è un frammento di dignità. Racconta la violenza istituzionale, ma anche la poesia come liberazione. Racconta la donna ferita, ma anche la poetessa che resiste. Racconta l’angoscia, ma anche la luce che continua a filtrare.

E questa opera – precisa, intensa, necessaria – arriva fino a Roma.

Nei giorni scorsi, alla sala della Protomoteca in Campidoglio, “Lasciate ogni speranza…” viene selezionato e premiato tra i finalisti della nona edizione del Premio giornalistico letterario Pier Santi Mattarella 2025. Il nome del premio porta con sé il peso della storia, della giustizia, del coraggio civile. «Il riconoscimento non è solo un traguardo – sostiene Maria Teresa – è la conferma che la voce di Maria Fuxa non è più prigioniera».

Maria è uscita dal manicomio. È tornata nel mondo.

Grazie al lavoro di Maria Teresa, oggi quella voce – nata nel dolore, nutrita di poesia – non è più sepolta. È viva. È qui. E continua a chiedere ascolto.