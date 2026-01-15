Cuneo: presentata la stagione teatrale di Officina Santachiara (VIDEO)

Dispari Teatro, il nuovo Centro di Produzione Teatrale nato dall’unione di Compagnia Il Melarancio, Onda Teatro e Teatro Popolare Europeo ha presentato giovedì 15 gennaio in Confindustria Cuneo la stagione teatrale 2026 di Officina Santachiara: una programmazione che propone un calendario ricco e articolato di 110 spettacoli l’anno rivolti a bambini, famiglie, giovani e adulti, confermando Officina Santachiara come uno spazio di riferimento per la produzione, la diffusione e la fruizione teatrale sul territorio cuneese.

La presentazione è stata inoltre occasione per lanciare ufficialmente la campagna Art Bonus a favore di Dispari Teatro che consente a cittadini e imprese di sostenere la cultura beneficiando di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato. All’appuntamento sono intervenuti Pierluigi Vaccaneo (presidente Sezione Cultura ed eventi di Confindustria Cuneo), Patrizia Manassero (sindaca di Cuneo), Cristina Clerico (assessora alla Cultura) e Mauro Gola (presidente Fondazione CRC). Ha inviato un suo messaggio Alberto Cirio (presidente Regione Piemonte).

Per rimanere aggiornati su programmazione, approfondimenti e iniziative speciali è possibile seguire Officina Santachiara sui canali social, iscriversi alla newsletter oppure contattare l’organizzazione al numero 339/1277798 o scrivendo a [email protected]. Sito internet: www.dispariteatro.it.