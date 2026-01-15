Con gli agricoltori a Bruxelles «No ai sussidi, sì agli incentivi»

Fare l’agricoltore nella Provincia Granda, oggi, significa resistere. Significa alzarsi prima dell’alba sapendo che il prezzo dell’uva, del latte o della carne fatica a coprire i costi, mentre i campi chiedono la stessa cura di sempre. Significa vedere chiudere, in quattro anni, più di 1.600 aziende e capire che ogni stalla o cantina vuoti non sono solo un fallimento economico, ma un pezzo di territorio che si spegne.

Eppure la Granda non si arrende. La sua pianura continua a produrre frutta di qualità straordinaria, le colline vino e nocciole che il mondo ci invidia, latte e carne che mantengono standard altissimi. Ma la pazienza è decisamente agli sgoccioli. Lo dicono gli agricoltori, lo dicono le loro organizzazioni, lo dicono le piazze piene di trattori qui e a Bruxelles.

Dalla Cia arriva un avvertimento che suona come un ultimatum. Il presidente provinciale Claudio Conterno lo dice senza giri di parole: «Senza reddito le aziende chiudono, soprattutto quelle medio-piccole. E quando un presidio agricolo si spegne, il territorio perde valore, cura, paesaggio e opportunità». E il direttore Igor Varrone rincara: «Non è accettabile che in molte filiere i nostri produttori continuino a vendere sotto i costi di produzione».

Sul fronte europeo, la tensione è altissima. L’accordo Ue–Mercosur divide, preoccupa, accende la protesta. Il presidente nazionale della Cia, Cristiano Fini, non usa mezzi termini: «Siamo in piazza per dire no a un’Europa che svende l’agricoltura, mette le armi davanti al cibo, compromette la sicurezza alimentare dell’Unione».

Coldiretti, dal canto suo, alza il livello del confronto. Il presidente provinciale Enrico Nada lo dice chiaramente: «Importante anche sottolineare la modifica legata alle aree rurali che consentirà di utilizzare per gli agricoltori il 10% del Fondo unico, circa 48 miliardi, che è stato uno degli elementi che Coldiretti fin dall’inizio ha portato all’attenzione del Governo. Queste risorse potranno essere utilizzate in modo concreto per affrontare il tema delle aree interne, delle aree collinari e delle aree montane, destinandole agli imprenditori che vivono e lavorano stabilmente in quei territori». E sul Mercosur la posizione è netta: «Bisogna prevedere fin da subito controlli al 100% degli alimenti provenienti dal Mercosur e da aree a rischio». Il direttore Francesco Goffredo aggiunge un’accusa precisa: «La Pac non è fatta solo di risorse, ma anche di regole. Va sventato ogni tentativo di rinazionalizzazione della Pac della presidente Von der Leyen e della sua cerchia di tecnocrati e per questo Coldiretti continuerà a presidiare affinché non vengano posti ostacoli tecnici e burocratici al pieno utilizzo dei fondi assegnati alle imprese agricole».

Confagricoltura non è da meno. Il presidente Enrico Allasia, presente con una delegazione della Granda a Bruxelles, sintetizza così: «Non vogliamo sussidi, ma incentivi in grado di garantire la produzione, la qualità e la sicurezza alimentare, oltre al futuro dei giovani agricoltori. Le richieste del settore si riassumono sostanzialmente in una politica agricola unitaria, con un budget idoneo, con meno burocrazia e una visione di crescita. Senza un cambio di passo, andremo incontro a una crisi profonda. Vogliamo essere attori, non spettatori passivi».

Anche Confindustria intanto fa sentire la sua voce. Per gli industriali, che annoverano tra gli associati molte imprese agricole, la scelta dell’Ue di procedere con Mercosur è un segnale di posizionamento strategico: dopo anni di trattative, l’Europa decide di giocare su scala più ampia, aprendo un corridoio economico che la collega a economie in forte accelerazione. L’auspicio in Viale dell’Astronomia è che la ratifica arrivi presto, così da trasformare l’intesa in effetti concreti. «Dove c’è prosperità e crescita non ci sono guerre. Gli accordi di libero scambio non sono strumenti tecnici, ma scelte politiche nel senso più alto…» ricorda la vicepresidente Barbara Cimmino, che vede nell’intesa un moltiplicatore di opportunità: nuovi investimenti, filiere integrate, infrastrutture moderne e un contributo diretto alle transizioni digitale, energetica e ambientale. L’accordo amplia i mercati di sbocco, rafforza l’accesso a materie prime critiche e dove «le tutele previste per i comparti agricoli più sensibili, insieme a contingenti tariffari mirati e a una clausola di salvaguardia bilaterale, garantiscono un sistema di protezione solido ed efficace, capace di coniugare apertura dei mercati, competitività e tutela delle produzioni».

Confronto in atto, partita aperta.