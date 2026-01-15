“Ca Balon”, a Niella Belbo l’avventura della pallapugno

Un museo dedicato al balon, la pallapugno, nel cuore dell’Alta Langa: prende forma a Niella Belbo il progetto “Ca Balon” destinato a colmare un vuoto culturale e sportivo: il primo museo italiano interamente dedicato alla storia dei giochi di palla sferistici e alla pallapugno, intesa non solo come disciplina agonistica, ma come fenomeno storico, sociale e identitario.

Il bando Stars di Fondazione Crc metterà a disposizione 500mila euro per realizzare il progetto. L’annuncio del sindaco Emanuele Sottimano ha trasmesso entusiasmo: «Il bando proponeva 5 milioni di euro per 10 iniziative strategiche nella provincia di Cuneo, ha selezionato la nostra proposta tra 77 candidature, confermando la capacità del nostro territorio di generare idee innovative e di impatto. Con “Ca Balon” potremo valorizzare la tradizione della pallapugno, creare un polo culturale e turistico unico al mondo, ed entrare in una rete museale internazionale».

L’idea porta la firma di Luca Giaccone, da anni impegnato nella comunicazione federale del gioco del balon e nella valorizzazione di questo mondo: «Come è nata? Quasi per caso – racconta – vedendo che in Belgio e in Olanda esistono musei dedicati ai giochi di palla. In Italia non c’era nulla. Così ho iniziato a raccogliere materiali, ma con un obiettivo preciso: costruire un percorso logico, non una semplice raccolta di oggetti».

Il museo racconterà un gesto elementare e universale, quello di colpire una palla con una mano, che però, spiega Giaccone, «non è stato codificato ovunque nello stesso modo». Da qui l’idea di allargare lo sguardo: «La pallapugno fa parte di una famiglia molto più ampia di sport. Dal bracciale, che è il padre di tutti gli sport con la racchetta, derivano anche discipline moderne. Se oggi giochi a padel, in qualche modo stai giocando a pallapugno: l’origine è quella. Se nel tennis i punti sono 15, 30, 40, è perché derivano proprio da qui».

Il percorso museale partirà dal bracciale e accompagnerà il visitatore fino alla contemporaneità. «Racconteremo la vulcanizzazione della gomma, il cambiamento delle palle e delle protezioni. Le regole, invece, sono rimaste sostanzialmente le stesse». Ampio spazio sarà dedicato alle grandi sfide, agli scudetti, ai documenti storici e agli sferisteri, ricordando che «il gioco di palla è, prima di tutto, uno sport di piazza». Non solo Langhe. «Ci sarà un racconto che va ben oltre il territorio – spiega Giaccone –: dalla pantalera alla balletta ligure, dalla pelota in Toscana a quella basca, passando per Valencia, Belgio, Olanda, Sud America e Stati Uniti con il One Wall». Il museo arriverà fino all’oggi, «dove la pallapugno è uno sport a tutti gli effetti, con maglie moderne, premi, partite trasmesse sugli schermi».

Dal punto di vista dell’allestimento, il progetto punta su un linguaggio contemporaneo. «Sarà tutto multimediale. Si entra gratuitamente, si inquadra un Qr code, si lascia un contatto e il percorso parte. Lo spazio sarà inizialmente buio e le bacheche si illumineranno man mano, seguendo una voce narrante». Oggetti, video, testimonianze di giocatori e arbitri, libri e materiali di approfondimento convivranno in un sistema pensato per essere accessibile e autonomo. «Non una biblioteca – precisa – ma uno spazio per chi vuole fermarsi e approfondire».

La scelta di Niella Belbo non è casuale. «Cercavo un luogo che avesse spazio, servizi e contesto – racconta Giaccone –. Qui sopra c’è un bar, il Green Café, e una piazza che in prospettiva diventerà parte del racconto. Non volevo un museo isolato in un centro sportivo: la gente deve arrivare, fermarsi, vivere il luogo». La piazza stessa, in futuro, sarà trasformata in un campo segnato a terra, «come abbiamo visto a Treia, nelle Marche: parcheggi in un campo da pallapugno e capisci subito dove sei». Il sindaco Sottimano esulta: «Siamo molto contenti: è un percorso che seguiamo da tempo». Per il Comune si tratta anche di un tassello in più nell’offerta territoriale. «Niella Belbo – osserva Sottimano – negli ultimi anni è diventato più turistico, con sentieri panoramici e nuove presenze. Il museo sarà una proposta in più». Anche perché «non esistono musei simili: qui parliamo di oggetti e tradizioni locali, ma anche internazionali, con riferimenti che vanno dal Messico alla Colombia».

I lavori sono già iniziati. «L’idea è arrivare a una presentazione del progetto tra febbraio e marzo – spiega Giaccone – per poi puntare all’apertura all’inizio dell’estate, senza forzare i tempi. Dobbiamo essere certi che tutto funzioni in sicurezza». L’ambizione, però, va oltre l’inaugurazione. «Questo non sarà un museo cristallizzato – conclude Giaccone –. È una cosa viva, che potrà crescere, aggiungere contenuti, diventare una sorta di enciclopedia degli sport sferistici». Un progetto che, partendo da Niella Belbo, vuole restituire alla pallapugno il posto che le spetta.