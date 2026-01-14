SuperLega Credem Banca tutta d’un fiato con il turno infrasettimanale in programma il 14 e il 15 gennaio 2026 per la 16ª giornata della Regular Season. Nella parte alta del tabellone Perugia è salita in vetta a +2 su Verona e Trento sfruttando il mezzo passo falso al tie-break dell’ormai ex capolista dolomitica contro gli scaligeri, mentre nella parte bassa l’unico successo è stato firmato da Cuneo sabato con conseguente salto al nono posto. Al momento la corsa salvezza è una questione tra Cisterna, penultima a 7 punti, e Grottazzolina, in coda a quota 4.
Prima battuta mercoledì all’Allianz Cloud con il match delle 19.30 in diretta DAZN tra Allianz Milano, al secondo incontro di fila tre le mura amiche, e Gas Sales Bluenergy Piacenza.
A seguire quattro sfide con fischio d’inizio alle 20.30. Seconda partita di fila sul proprio campo per MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che riceve la visita della capolista Sir Susa Scai Perugia con diretta DAZN. Derby delle Marche al PalaSavelli di Porto S. Giorgio tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cucine Lube Civitanova, con esclusiva VBTV. Riflettori puntati e telecamere di Rai Sport pronte per la diretta del big match tra Valsa Group Modena e Itas Trentino al PalaPanini, mentre al Pala Agsm AIM è in programma il derby veneto tra Rana Verona e Sonepar Padova con live DAZN.
Il turno termina giovedì, alle 20.30, con la delicata diretta Rai Play di Cisterna Volley – Vero Volley Monza. In palio tre punti cruciali.
Nell’area Pre-gara sono disponibili le presentazioni dei singoli match, le dichiarazioni dei protagonisti, record, ex e precedenti.
5ª Giornata di Ritorno – Regular Season SuperLega Credem Banca
Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 19.30
Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Arbitri: Zavater Marco, Serafin Denis (Russo Roberto)
Video Check: Suaria Francesco Saverio
Segnapunti: Gibertini Giuseppina
Diretta DAZN e VBTV
Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30
MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sir Susa Scai Perugia
Arbitri: Rossi Alessandro, Goitre Mauro Carlo (Scotti Paolo)
Video Check: Difrancesco Silvia
Segnapunti: Valenti Fabio
Diretta DAZN e VBTV
Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30
Yuasa Battery Grottazzolina – Cucine Lube Civitanova
Arbitri: Santoro Angelo, Cerra Alessandro (Polenta Martin)
Video Check: Annese Gianmarco
Segnapunti: Romani Daphne
Diretta VBTV
Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30
Valsa Group Modena – Itas Trentino
Arbitri: Giardini Massimiliano, Curto Giuseppe (Pasquali Fabio)
Video Check: Fallica Davide Basilio
Segnapunti: La China Andrea
Diretta Rai Sport e VBTV
Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30
Rana Verona – Sonepar Padova
Arbitri: Caretti Stefano, Vagni Ilaria (Mesiano Marta)
Video Check: Rossi Daniele
Segnapunti: Sofi Liliana
Diretta DAZN e VBTV
Giovedì 15 gennaio 2026, ore 20.30
Cisterna Volley – Vero Volley Monza
Arbitri: Zanussi Umberto, Salvati Serena (Adamo Giorgia)
Video Check: Arienzo Immacolata
Segnapunti: Leonardi Marco
Diretta Rai Play e VBTV
Classifica SuperLega Credem Banca
Sir Susa Scai Perugia 38, Rana Verona 36, Itas Trentino 36, Valsa Group Modena 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 29, Cucine Lube Civitanova 28, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Sonepar Padova 11, Cisterna Volley 7, Yuasa Battery Grottazzolina 4.