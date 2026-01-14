SuperLega Credem Banca tutta d’un fiato con il turno infrasettimanale in programma il 14 e il 15 gennaio 2026 per la 16ª giornata della Regular Season. Nella parte alta del tabellone Perugia è salita in vetta a +2 su Verona e Trento sfruttando il mezzo passo falso al tie-break dell’ormai ex capolista dolomitica contro gli scaligeri, mentre nella parte bassa l’unico successo è stato firmato da Cuneo sabato con conseguente salto al nono posto. Al momento la corsa salvezza è una questione tra Cisterna, penultima a 7 punti, e Grottazzolina, in coda a quota 4.

Prima battuta mercoledì all’Allianz Cloud con il match delle 19.30 in diretta DAZN tra Allianz Milano, al secondo incontro di fila tre le mura amiche, e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

A seguire quattro sfide con fischio d’inizio alle 20.30. Seconda partita di fila sul proprio campo per MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che riceve la visita della capolista Sir Susa Scai Perugia con diretta DAZN. Derby delle Marche al PalaSavelli di Porto S. Giorgio tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cucine Lube Civitanova, con esclusiva VBTV. Riflettori puntati e telecamere di Rai Sport pronte per la diretta del big match tra Valsa Group Modena e Itas Trentino al PalaPanini, mentre al Pala Agsm AIM è in programma il derby veneto tra Rana Verona e Sonepar Padova con live DAZN.

Il turno termina giovedì, alle 20.30, con la delicata diretta Rai Play di Cisterna Volley – Vero Volley Monza. In palio tre punti cruciali.

5ª Giornata di Ritorno – Regular Season SuperLega Credem Banca

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 19.30

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Zavater Marco, Serafin Denis (Russo Roberto)

Video Check: Suaria Francesco Saverio

Segnapunti: Gibertini Giuseppina

Diretta DAZN e VBTV

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sir Susa Scai Perugia

Arbitri: Rossi Alessandro, Goitre Mauro Carlo (Scotti Paolo)

Video Check: Difrancesco Silvia

Segnapunti: Valenti Fabio

Diretta DAZN e VBTV

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Santoro Angelo, Cerra Alessandro (Polenta Martin)

Video Check: Annese Gianmarco

Segnapunti: Romani Daphne

Diretta VBTV

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino

Arbitri: Giardini Massimiliano, Curto Giuseppe (Pasquali Fabio)

Video Check: Fallica Davide Basilio

Segnapunti: La China Andrea

Diretta Rai Sport e VBTV

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30

Rana Verona – Sonepar Padova

Arbitri: Caretti Stefano, Vagni Ilaria (Mesiano Marta)

Video Check: Rossi Daniele

Segnapunti: Sofi Liliana

Diretta DAZN e VBTV

Giovedì 15 gennaio 2026, ore 20.30

Cisterna Volley – Vero Volley Monza

Arbitri: Zanussi Umberto, Salvati Serena (Adamo Giorgia)

Video Check: Arienzo Immacolata

Segnapunti: Leonardi Marco

Diretta Rai Play e VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 38, Rana Verona 36, Itas Trentino 36, Valsa Group Modena 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 29, Cucine Lube Civitanova 28, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Sonepar Padova 11, Cisterna Volley 7, Yuasa Battery Grottazzolina 4.