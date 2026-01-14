Dal 25 gennaio al 24 maggio 2026 prende ufficialmente avvio la prima rassegna teatrale per le giovani generazioni ospitata nel nuovo Teatro dei Suoni, all’interno del complesso architettonico di Palazzo Sarriod de La Tour. Ciascuno spettacolo è preceduto, il sabato, da un laboratorio creativo gratuito pensato per stimolare fantasia e creatività.

Un progetto culturale che nasce da una rigenerazione importante

Il Teatro dei Suoni si trova nell’ex Cascina Sordello, edificio storicamente legato a Palazzo Sarriod de La Tour, oggetto di un’importante riqualificazione finanziata dal PNRR – M1C3 “Attività dei Borghi Storici”. Questo intervento si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione del complesso, all’interno del quale prende forma VIVO La Tour, nascente family-place culturale transgenerazionale di cui il Teatro dei Suoni è parte, pensato come spazio di incontro e partecipazione culturale per famiglie e pubblici diversi. Palazzo La Tour custodisce molte storie legate alle funzioni che ha ospitato nel tempo, e una di queste dialoga in modo diretto con la nuova apertura del Teatro: per molti anni il primo piano – oggi sede della Biblioteca Civica – ha accolto la scuola materna, dove era presente anche un piccolo spazio teatrale che avvicinava i bambini al mondo scenico. Il nuovo Teatro dei Suoni, pur collocato nell’ex Cascina Sordello, raccoglie e attualizza quello stesso spirito di partecipazione e incontro, rivolgendolo oggi al pubblico delle famiglie.

Piemonte dal Vivo e il progetto Corto Circuito

La rassegna è realizzata da “La Fabbrica dei Suoni” in collaborazione con Corto Circuito, il progetto con cui Piemonte dal Vivo sostiene la crescita culturale dei territori, portando linguaggi diversi – teatro, danza, musica, circo contemporaneo – anche nei piccoli comuni. La Fondazione, riconosciuta dal Ministero della Cultura come Circuito Regionale Multidisciplinare, coordina una rete di oltre 140 spazi e più di ottanta stagioni, contribuendo alla costruzione di nuovi pubblici e al rafforzamento delle comunità locali.

Con l’adesione al bando 2025–2028, Costigliole Saluzzo entra per la prima volta nel circuito regionale con una rassegna dedicata alle famiglie e ai più piccoli: un passo significativo per ampliare le opportunità del territorio e favorire nuove occasioni di incontro e crescita culturale.

La Fabbrica dei Suoni e il ruolo del linguaggio sonoro

“La Fabbrica dei Suoni” è una cooperativa sociale che utilizza l’ascolto e la dimensione sonora come chiave educativa e culturale e che – dal 2019 – ha la propria sede operativa presso il piano terra di Palazzo La Tour. Per questa prima esperienza di programmazione teatrale, la cooperativa ha scelto compagnie con esperienza nel teatro ragazzi e che propongono generi variegati, mantenendo il proprio sguardo educativo. La rassegna è stata costruita a partire da questo approccio: un’idea di ascolto che non riguarda soltanto i suoni, ma anche l’equilibrio tra tempi, relazioni e modalità espressive, aspetto che da sempre caratterizza il modo in cui la cooperativa progetta le proprie attività. Il presidente Mattia Sismonda evidenzia come questo orientamento continui a guidare il lavoro della cooperativa: «Questa rassegna non è strettamente costruita attorno alla musica, ma conserva un richiamo a quel linguaggio dell’ascolto che orienta il nostro modo di progettare attività e percorsi destinati a bambini e famiglie. È parte della nostra identità educativa e culturale». E aggiunge: «Siamo entusiasti di avviare questo percorso in un borgo come Costigliole: una sfida significativa, che affrontiamo con i valori che da sempre ci guidano – cura educativa, qualità artistica e cultura come esperienza condivisa – e con la convinzione che anche i luoghi più piccoli possano essere spazi capaci di generare comunità. Il nuovo Teatro dei Suoni nasce grazie all’intervento del PNRR e alla fiducia dell’Amministrazione comunale, che desideriamo ringraziare. È un’opportunità importante per il territorio e anche una responsabilità: far crescere spazi in cui le persone possano ritrovarsi, riconoscersi e scoprire insieme nuove forme di bellezza».

Laboratori: un tempo dedicato per ascoltare, sperimentare e prepararsi allo spettacolo

Accanto agli spettacoli, la rassegna propone un ciclo di laboratori gratuiti, uno per ciascun titolo in cartellone, condotti dalle compagnie il sabato pomeriggio precedente la replica. Sono momenti pensati per avvicinare bambine e bambini ai linguaggi della scena attraverso gioco, movimento, voce, ritmo ed esercizi di immaginazione. Ogni laboratorio si ispira allo spettacolo del giorno successivo, aiutando i partecipanti a ritrovare nella rappresentazione elementi già esplorati il giorno precedente.

IL PROGRAMMA – STAGIONE 2026

Domenica 25 gennaio 2026 – ore 16.30

L’OMINO DEL PANE E L’OMINO DELLA MELA – I Fratelli Caproni

dai 3 anni e famiglie — laboratorio sabato 24 gennaio, ore 16.30

Due cuochi-clown trasformano pane e mela in un viaggio comico nel mondo del cibo, dove minuscoli personaggi svelano ai bambini segreti e meraviglie degli alimenti.

Domenica 22 febbraio 2026 – ore 16.30

TALENTO – ALDES / Aline Nari | We Speak Dance Kids

dai 6 anni e famiglie — laboratorio sabato 21 febbraio, ore 16.30 2

Nina Zebra cerca il proprio talento tra sogni, dubbi e desideri: danza, voce e immagini guidano un racconto poetico

sulla scoperta di sé.

Domenica 29 marzo 2026 – ore 16.30

I MUSICANTI DI BREMA – TEATROP / Teatro Instabile

dai 4 anni e famiglie — laboratorio sabato 28 marzo, ore 16.30

Quattro animali in fuga si uniscono per formare una banda musicale: un viaggio di amicizia e coraggio narrato con musica e suggestive immagini create nella sabbia.

Domenica 26 aprile 2026 – ore 16.30

OUVERTURE DES SAPONETTES – Un concerto per bolle di sapone – Studio Ta-Daa!

per tutte le età — laboratorio sabato 25 aprile, ore 16.30

Un maestro delle bolle costruisce un concerto fatto di aria e luce: bolle giganti e giochi visivi trasformano la scena in un’esperienza incantata per tutte le età.

Domenica 24 maggio 2026 – ore 16.30

CIRCOLO POPOLARE ARTICO – Avventure su un’isola di ghiaccio – Gli Omini / Fondazione Sipario Toscana

dagli 8 anni e famiglie — laboratorio sabato 23 maggio, ore 16.30

Due cacciatori artici raccontano storie di vita nella Groenlandia estrema: avventure, amicizie improbabili e immaginazione che scalda anche i luoghi più freddi.

INFORMAZIONI PRATICHE

Luogo: Il Teatro dei Suoni, Palazzo Sarriod de La Tour – ingresso da Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, Costigliole Saluzzo. Capienza: 99 posti.

Biglietti: Sotto i 2 anni: gratuito | 2–14 anni: € 5 | dai 15 anni: € 7. Biglietti acquistabili in teatro il giorno dello spettacolo. Laboratori: gratuiti, condotti dalle compagnie il sabato precedente ogni replica.

Prenotazioni: tramite moduli online per spettacoli e laboratori, disponibili su www.lafabbricadeisuoni.it