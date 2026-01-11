Futsal Femminile: festa Freedom! Batte il Gonzaga e vince la Coppa Italia Regionale

Una domenica da sogno ed il coronamento di un percorso. La Freedom FC Women vince la Coppa Italia Regionale di Calcio a 5: le biancoblu di mister Corrado Capellani si impongono nella Finale Regionale ed alzano al cielo di Caramagna Piemonte il tanto sospirato ed atteso trofeo.
Dopo aver battuto il Santa Rita in una Semifinale dal sapore di Finale anticipata, lo scorso 3 dicembre, le cuneesi piegano di misura, ed in rimonta, un Gonzaga dimostratasi avversaria arcigna e solida: le chieresi, infatti, sono state le prime a colpire, in avvio, con Stella; poi, il riscatto biancoblu: Peano pareggia mandando le squadre all’intervallo sull’1-1, nella ripresa, decisiva Marinone su assist di capitan Chiapello a completare il ribaltone. Gli ultimi minuti, con qualche brivido, vedono la Freedom tenere il vantaggio per poi festeggiare: la Coppa va a Cuneo.
E non finisce qui: la Freedom FC Women approda così alla Fase Nazionale (calendario ed avversarie si scopriranno nei prossimi giorni) ed è pronta a rituffarsi nel campionato di Serie C, vissuto finora ai piani alti.