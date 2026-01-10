Confindustria Cuneo nel Viaggio della Fiamma Olimpica: «Imprese e sport condividono gli stessi valori»

Il presidente Mariano Costamagna e il direttore generale Giuliana Cirio tedofori alla staffetta di Milano Cortina 2026 nella città di Cuneo, rappresentando le oltre 1.200 aziende associate e più di 60mila addetti del sistema produttivo provinciale. «Perché sono loro, con il lavoro quotidiano, a tenere accesa la fiducia»

In occasione del Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 a Cuneo, il 10 gennaio, Confindustria Cuneo è stata invitata a partecipare alla staffetta come espressione del sistema produttivo provinciale, portando idealmente la torcia olimpica insieme alle oltre 1.200 aziende e ai più di 60mila addetti che rappresenta. A ricoprire il ruolo di tedofori sono stati il Presidente Mariano Costamagna e il Direttore generale Giuliana Cirio, chiamati a rappresentare il mondo industriale cuneese in un contesto di rilevanza internazionale.

«Ringraziamo il Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 e Coca-Cola per l’invito – hanno dichiarato il Presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna, e il Direttore generale, Giuliana Cirio -: questa esperienza ci ha ricordato come i risultati si costruiscano con disciplina, sacrificio, rispetto e spirito di squadra. Sono gli stessi valori su cui si fonda il mondo imprenditoriale. La fiamma olimpica è quindi un richiamo forte al senso di responsabilità che ciascuno di noi ha verso la comunità. Oggi lo abbiamo vissuto idealmente insieme agli imprenditori del territorio e ai loro collaboratori, perché sono tutti loro, con il lavoro quotidiano, a tenere accesa la fiducia».

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è iniziato lo scorso novembre a Olimpia, in Grecia, con l’accensione del sacro fuoco, che è arrivato in Italia, a Roma, il 4 dicembre. Il percorso nazionale si sviluppa lungo oltre 12mila chilometri in 63 giorni, coinvolgendo 10.001 tedofori e 60 città di tappa, fino all’arrivo finale a Milano, dove il 6 febbraio la fiamma accenderà il braciere dei Giochi Olimpici Invernali allo stadio di San Siro. A Cuneo, il Viaggio della Fiamma cittadino si è concluso in piazza Galimberti con la cerimonia organizzata con la collaborazione del Comune.

CS