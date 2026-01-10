Alba: Sportello Anagrafe straordinariamente aperto di martedì per rinnovo carta d’identità

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Saranno accettate solo carte d’identità elettroniche (CIE). Per agevolare i cittadini, l’Ufficio Anagrafe di Alba, oltre al consueto orario di apertura al pubblico, sarà aperto straordinariamente solo per il rinnovo delle carte d’identità tutti i martedì pomeriggio di gennaio e febbraio dalle ore 12.30 alle ore 16.30.

Durante le aperture straordinarie basta presentarsi all’Ufficio Anagrafe in piazza Risorgimento. Non è necessaria la prenotazione.

Inoltre, sempre al martedì pomeriggio dal 20 gennaio al 24 febbraio, in concomitanza delle aperture straordinarie, saranno presenti all’Anagrafe gli operatori dello sportello “Punto Digitale Facile”, per aiutare i cittadini ad orientarsi nel mondo del digitale con particolare riferimento all’utilizzo della CIE.

Per il rinnovo della carta d’identità sono necessari i seguenti documenti:

una fototessera recente (meno di sei mesi) senza occhiali; vecchio documento di identità cartaceo o denuncia in caso di smarrimento; tessera sanitaria.

Il costo della CIE è di euro 22,20 (bancomat o contanti). Si paga direttamente all’Ufficio Anagrafe.

Ulteriori informazioni: https://www.comune.alba.cn.it/it/unita_organizzative/anagrafe