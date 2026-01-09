Volley Superlega – Cuneo accoglie Grottazzolina nell’anticipo del sabato

Terminato un turno ricco di soddisfazioni nelle Coppe Europee, la pallavolo di SuperLega Credem Banca si appresta a riempire il fine settimana con sfide al cardiopalma e confronti tirati sotto rete. In programma il 10 e l’11 gennaio 2026 le partite del 15° turno di Regular Season.

Prime a scendere in campo, alle 18.30 di sabato con diretta su Rai Sport, MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Yuasa Battery Grottazzolina, che nell’ultimo match ha perso l’iraniano Amir Mohammad Golzadeh per infortunio. In palio punti salvezza fondamentali, soprattutto per i marchigiani, che occupano ancora l’ultimo posto, ma hanno accorciato le distanze sulle rivali dirette.

Cinque gli incontri nel calendario domenicale. Imperdibile quello per la vetta, alle 17.00 con live streaming DAZN e diretta Rai Radio Uno in una BTS Arena di nuovo sold-out, tra Itas Trentino e Rana Verona, rispettivamente prima in classifica a braccetto con Perugia e terza con un solo punto di ritardo sulla coppia di testa.

In simultanea alle 18.00 gli altri quattro faccia a faccia. Allianz Milano vuole migliorare il settimo posto nel confronto interno in esclusiva VBTV contro Cisterna Volley, che deve guardarsi le spalle dal possibile aggancio di Grottazzolina. Live streaming esclusivo VBTV anche all’Eurosuole Forum, dove la Cucine Lube Civitanova cerca di recuperare l’influenzato Alex Nikolov ma nel contempo ha preso atto della partenza improvvisa dell’iraniano Poriya e di riscattare il passo falso dell’andata contro Sonepar Padova, nona ma in piena corsa per i Play Off e decisa a dare battaglia.

Big match con diretta Rai Sport dal Pala Barton Energy tra una Sir Susa Scai Perugia in grande forma e Valsa Group Modena, squadra che ha certificato il proprio upgrade consolidando la quarta piazza. Live streaming DAZN per il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza (che dovrà fare a meno di Gianluca Galassi, reduce dall’intervento chirurgico perfettamente riuscito a cui si è sottoposto) e Vero Volley Monza, con i padroni di casa che lo scorso weekend si sono ripresi il quinto posto a +1 su Civitanova e gli ospiti che devono prima di tutto difendere l’ottava posizione.

Tutte le gare saranno trasmesse su VBTV.

15ª Giornata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 10 gennaio 2026, ore 18.30

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Yuasa Battery Grottazzolina

Arbitri: Puecher Andrea, Verrascina Antonella (Lentini Gianmarco)

Video Check: Venturi Gabriele

Segnapunti: Turco Enrica Romana

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Rana Verona

Arbitri: Lot Dominga, Cavalieri Alessandro Pietro (Cecconato Luca)

Video Check: Spiazzi Ivan

Segnapunti: Fellin Matteo

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Allianz Milano – Cisterna Volley

Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Clemente Andrea (Lorenzin Ruggero)

Video Check: Ferrara Annarita

Segnapunti: Salvo Antonino Alessio

Diretta VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sonepar Padova

Arbitri: Brancati Rocco, Cesare Stefano (Tundo Virginia)

Video Check: Petterini Giulia

Segnapunti: Biondi Mirco

Diretta VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena

Arbitri: Simbari Armando, Canessa Maurizio (Merli Maurizio)

Video Check: Mochi Chiara

Segnapunti: Violini William

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza

Arbitri: Saltalippi Luca, Carcione Vincenzo (Marconi Michele)

Video Check: Mutti Riccardo

Segnapunti: Farina Daniele

Diretta DAZN e VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Itas Trentino 35, Sir Susa Scai Perugia 35, Rana Verona 34, Valsa Group Modena 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 26, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 23, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 7, Yuasa Battery Grottazzolina 4.