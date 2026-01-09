La dodicesima giornata del Girone A di Serie B2 femminile di pallavolo riapre le porte nel 2026 con due sfide dirette cruciali per le cuneesi. Dopo la pausa natalizia, si torna in campo con partite che potrebbero segnare le rispettive stagioni.

Al “Pala Centro Storico” di Alba andrà in scena uno degli scontri più attesi della giornata: quarta contro terza, L’Alba Volley contro Finimpianti GP Rivarolo. Le ragazze di coach Barisciani, reduci dalla sconfitta a Gorla che ha interrotto la striscia di otto vittorie, ospitano un’avversaria distante solo due punti in classifica. Con ventitré punti contro i venticinque di Rivarolo, è una sfida che vale il podio e che potrebbe ridefinire le gerarchie nelle zone alte. La lunga pausa natalizia dovrebbe aver permesso alle langarole di recuperare dagli infortuni che hanno condizionato il finale del 2025, e l’infermeria probabilmente più vuota rispetto a dicembre rappresenta un fattore importante. Serve una prestazione convincente per tornare al successo e superare le rivarolesi al terzo posto.

Alla palestra di Bandito si gioca invece una partita che vale una stagione intera. La Libellula Banca CRS, penultima con un solo punto, ospita la MTS SER Santena, ultima e ancora ferma a zero. È lo scontro diretto che le ragazze di coach Micozzi devono assolutamente vincere per tenere viva la speranza salvezza. Il viaggio verso il mantenimento della categoria deve fare il primo passo proprio contro l’unica squadra ancora sotto in classifica. Una vittoria significherebbe portarsi a quattro punti e magari agganciare l’Igor Volley Trecate, riaprendo i giochi. Una sconfitta, invece, renderebbe la salvezza un’impresa quasi impossibile.

Il match più importante della giornata si gioca in Lombardia, dove la capolista Volley Network Satinox’s ospita la Datachromlab Castellanza in uno scontro al vertice. Le lombarde, prime con ventinove punti, vogliono consolidare il primato, mentre Castellanza, quinta con ventitré, cerca punti per restare agganciata al treno delle prime. Un risultato favorevole alle ospiti potrebbe riaprire completamente la corsa promozione.

Completano il programma Gorla Volley Orsa Foam contro Teamvolley Lessona, Igor Volley Trecate che ospita Ascot BTM Moncalieri, Lilliput Pallavolo–Pallavolo Valle Belbo e Monviso Volley Pinerolo–Cumdi Luino Volley.

SERIE B2 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 12 (10/1)

Gorla Volley Orsa Foam – Teamvolley Lessona

Igor Volley Trecate – Ascot BTM Moncalieri

L’Alba Volley – Finimpianti GP Rivarolo

Lilliput Pallavolo – Pallavolo Valle Belbo

Monviso Volley Pinerolo – Cumdi Luino Volley

Volley Network Satinox’s – Datachromlab Castellanza

Libellula Banca CRS – MTS SER Santena

SERIE B2 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA