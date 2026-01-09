La 21ª giornata del Girone B vede il Bra di mister Fabio Nisticò chiamato a una delle prove più delicate della sua stagione: la trasferta al “Renato Curi” contro il Perugia, una diretta concorrente nella lotta per uscire dalla zona calda. I giallorossi arrivano in Umbria con il morale moderatamente risollevato dal pareggio dell’ultimo turno contro la Sambenedettese, ma la graduatoria non sorride ancora: 16 punti in classifica, terzultimo posto, e la necessità di dare una sterzata.

Il Perugia non sta molto meglio: 18 punti, appena una posizione sopra, e un rendimento altalenante che ha complicato i piani di una squadra costruita per ben altri obiettivi. La sfida, dunque, vale doppio: chi vince respira, chi perde rischia di sprofondare.

La trasferta è impegnativa, ma proprio per questo può trasformarsi in un’occasione: un risultato positivo al “Curi” avrebbe un peso specifico enorme, tecnico e psicologico.

La giornata si apre stasera con un anticipo di grande interesse. L’Ascoli, terzo, vive un momento di rallentamento evidente: una sola vittoria nelle ultime cinque. La Ternana, invece, vola: dieci punti nelle ultime quattro, entusiasmo crescente e la sensazione di poter puntare più in alto. Match che promette ritmo e intensità.

Il sabato si apre in Sardegna con una sfida che mette di fronte due squadre dai percorsi opposti. La Torres cerca continuità, il Campobasso vuole confermare i progressi delle ultime settimane. Partita meno scontata di quanto dica la classifica.

Il “Benelli” si accende per uno dei derby più sentiti dell’Emilia-Romagna. Il Ravenna arriva da due sconfitte pesanti tra fine e inizio anno e ha bisogno di rialzarsi subito. Assente Okaka, ma rientrano Motti e Zagrè.

Il Forlì vive una situazione simile: rientra Farinelli, mentre Ercolani e Gaiola restano fuori a lungo. Possibili novità dai nuovi acquisti Selvini e Palomba, e sullo sfondo il possibile arrivo del giovane difensore Matteo Onofri dallo Spezia.

La posta in palio è altissima: se il Ravenna vince, scavalca l’Arezzo e si prende – almeno per una notte – la vetta della classifica.

Gli amaranto aretini affrontano il fanalino di coda Pontedera in una gara che, sulla carta, rappresenta una grande occasione per allungare. Ma le partite “facili” in questo girone non esistono, e l’Arezzo lo sa bene.

Le altre partite della giornata

Livorno – Juventus Next Gen

Carpi – Pianese

Sambenedettese – Gubbio

Pineto – Guidonia