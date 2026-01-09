Limone Piemonte, sabato 10 gennaio torna lo sci in notturna al Maneggio

Domani, sabato 10 gennaio è in programma a Limone Piemonte la seconda apertura stagionale dello sci in notturna presso gli impianti del Maneggio. La pista illuminata sarà accessibile dalle ore 19 alle 22, offrendo agli appassionati la possibilità di sciare in un’atmosfera suggestiva. Il costo dello skipass per la serata è di 15 euro.

Per agevolare gli spostamenti verso gli impianti è attivo in orario diurno il servizio Ski Shuttle, la navetta invernale a pagamento che collega il centro del paese e le frazioni agli impianti del Maneggio, alla partenza della telecabina Severino Bottero e agli impianti di Quota 1400. Il servizio è gratuito per i bambini di età inferiore ai quattro anni.

Si ricorda, inoltre, che fino a sabato 10 gennaio sarà possibile ammirare il “Borgo d’Arte e di Luce”, il percorso luminoso che ha saputo trasformare il centro storico di Limone Piemonte in uno spazio espositivo a cielo aperto. Le installazioni e le proiezioni dell’artista Marco Lodola reinterpretano in chiave contemporanea l’iconografia natalizia, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente per visitatori di tutte le età. Il progetto è promosso dall’Associazione Culturale Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte, ed è realizzato da Ventura Academy.

È in corso nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, la mostra “Pittori dall’800 ai giorni nostri”. L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo, resterà aperta tutti i giorni nelle vacanze di Natale e dal venerdì alla domenica fino a fine stagione, con orario dalle 10.00-12.00/15.00-18.00. Ingresso libero.

Fino al 12 aprile 2026, nella sala esposizioni del Grand Palais Excelsior (via Roma 9) si potrà visitare la mostra “Limone Piemonte tra passato e presente”, un percorso espositivo che, attraverso manifesti, fotografie, video e contenuti realizzati con l’intelligenza artificiale, racconta l’evoluzione della località turistica e dei suoi simboli più iconici. Ingresso libero.