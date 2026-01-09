Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua sabato il 10 gennaio con la sua trentaquattresima giornata. La tappa parte da Savona toccando poi Imperia, Sanremo e si conclude a Cuneo, dove dalle ore 17.00 si terrà la City Celebration in Piazza Galimberti: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

Coca-Cola è orgogliosa di accompagnare la Fiamma Olimpica in Piemonte, un territorio con cui condivide un profondo legame con oltre 2.000 posti di lavoro generati, coinvolgendo più di 100 aziende lungo la filiera locale, tramite l’attività di due stabilimenti Coca-Cola HBC in Italia: quello di Roccaforte Mondovì (CN), dove viene imbottigliata l’acqua Lurisia, e Gaglianico (BI), dove sorge lo stabilimento CircularPET, polo europeo d’eccellenza per l’innovazione ambientale grazie al suo impianto dedicato alla plastica riciclata per la creazione di nuove bottiglie.

Sabato la Fiamma Olimpica illuminerà lo stabilimento di Roccaforte Mondovì, alla presenza dei dipendenti: un’immagine di unità e condivisione che intreccia la storia del brand, lo spirito olimpico e le comunità in cui l’azienda opera.

In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola continua a portare nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva.

“Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici” ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. “Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità.

Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo che ogni tappa sia un’occasione per celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e un senso collettivo di appartenenza”.

UN VIAGGIO PER FAR EMOZIONARE E DIVERTIRE TUTTA ITALIA

Il Truck Coca-Cola è tra gli elementi più iconici del Viaggio della Fiamma Olimpica: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori lungo il percorso, accendendo l’entusiasmo del pubblico e trasformando ogni tappa in un momento di festa condivisa. Ispirato al design delle auto italiane vintage, unisce stile, eleganza e artigianalità. Schermi LED dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto trasformeranno ogni arrivo della Fiamma in una celebrazione collettiva, animata da oltre 80 persone tra Brand Ambassador, DJ e MC.

LA CITY CELEBRATION A CUNEO, TRA INTRATTENIMENTO E SOSTENIBILITÀ

Il Coca-Cola Village – apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in Piazza Galimberti a Cuneo con l’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata – è l’epicentro dinamico del racconto: uno spazio aperto e inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per dare vita a una celebrazione coinvolgente. Ogni sera, in ogni città, prenderà forma un vero spettacolo creato per celebrare l’arrivo della Fiamma.

Durante il Viaggio e all’interno del Village, saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti.

Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione.

Parte delle donazioni raccolte nei Villaggi Coca-Cola durante il Viaggio verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Inoltre, all’interno del Villaggio Coca-Cola i visitatori potranno vivere un’esperienza davvero speciale: realizzare e portare a casa, gratuitamente, una lattina di Coca-Cola personalizzata con il proprio volto, il proprio nome, la data e la città della tappa.

Sarà inoltre presente un’Area Sport firmata Powerade, uno spazio interattivo per celebrare e sperimentare gli sport olimpici e paralimpici, in un’atmosfera dinamica, accogliente e inclusiva.