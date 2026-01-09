I Trelilu portano in scena “Vieni va!” al Teatro Civico di Caraglio

Sabato 17 gennaio alle ore 21 al Teatro Civico di Caraglio andrà in scena Vieni va! lo spettacolo comico de I Trelilu che si inserisce nel programma di Soffia nel Vento, la stagione teatrale di Santibriganti Teatro nei teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero, composta da appuntamenti serali tout public e domenicali per i pomeriggi dedicati alle famiglie: un modo per stare insieme, ma anche per conoscere e riflettere su ciò che accade nel mondo.

I TRELILU

Musicisti attori comici performer bravissimi, fuori dagli schemi. Diciotto album e oltre trent’anni di musica e teatro. Era il 13 marzo 1992, infatti, quando il Silver Bar di Caraglio ospitò la prima esibizione del quartetto divenuto negli anni ambasciatore di un intero territorio. Come sempre Franco ti suonerà il contrabbasso, Bertu la chitarra, Peru il clarinetto e Spiegazza intonerà arie vecchie e nuove.

Biglietti acquistabili:

ON LINE: su ticket.it € 12 + % diritti di transazione

IN CASSA:

INTERO € 15

RIDOTTO € 13

dai 18 ai 25 anni, over 65, soci associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valli Grana, Maira e Varaita, soci ARCI, allievi scuole di teatro, musica, danza, circo, studenti universitari, abbonamento musei, soci Coop, CartaEffe

RIDOTTO EXTRA € 9 minori di 18 anni, allievi dei corsi FARE TEATRO di Santibriganti

BIGLIETTI ON LINE ACQUISTABILI ANCHE CON CARTA DEL DOCENTE e CARTA DELLA CULTURA E DEL MERITO

CARNET 9 INGRESSI € 90 – CARNET 5 INGRESSI € 55 ACQUISTABILE IN CASSA

PER INFORMAZIONI: www.santibriganti.it