Fra i vincitori del Campionato Mondiale di Cheerleading IFC – disputati in Giappone nella sezione Cheerability con il Team Italia CheerAbility CSEN – c’erano anche tre atleti racconigesi: Danilo Ruggiero, ragazzo speciale, e i suoi genitori Michele Ruggiero e Patrizia Lentini. Un traguardo importante, costruito con impegno e costanza, dentro un’esperienza sportiva e umana che ha portato il gruppo a gareggiare a oltre 13.000 km da casa. Il Team Italia, formato in gran parte da atleti del gruppo “Le Nuvole” (tra le province di Cuneo e Torino), ha saputo vincere ed emozionare pubblico e giudici, raccontando attraverso lo sport quanto l’inclusione possa essere concreta e vera.

CheerAbility è una forma di cheerleading pensata per essere davvero inclusiva: unisce coreografie, musica, lavoro di squadra ed elementi ginnici in routine costruite per valorizzare le abilità di ciascuno, in sicurezza. Contano tecnica, sincronismo, espressività e rispetto della routine. È uno sport che fa crescere l’autonomia e la fiducia, perché ogni atleta ha un ruolo e la squadra funziona solo se tutti si sostengono.

Tra i momenti più intensi, le prove in arena e le esibizioni che hanno coinvolto anche i genitori, fino alla parte conclusiva di cheerdance insieme alla società Dragonfly di Pinerolo. «Rivolgo a Danilo Ruggiero, Michele e Patrizia i più sentiti complimenti a nome mio e dell’intera città – dichiara il sindaco Valerio Oderda –. Hanno rappresentato Racconigi con serietà, forza e un grande spirito di squadra. Il loro percorso è un esempio e un messaggio bello: nello sport – come nella vita – c’è spazio per tutti. A loro un grande in bocca al lupo per un futuro pieno di soddisfazioni e nuovi successi».

L’esperienza del gruppo “Le Nuvole” è stata anche raccontata e documentata dal giornalista Marcello Pasquero e da Ottaviano Ferraro, che hanno seguito la trasferta con riprese destinate a diventare un docufilm da presentare in Piemonte.