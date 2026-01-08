Mapo Travel: Egitto in primo piano, nuova partenza in esclusiva da Cuneo

L’Egitto è la destinazione regina del 2025. A confermarlo i numeri diffusi da Mapo Travel che annuncia nuove partenze dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi e dai principali scali del Centro Italia.

“Si tratta di una meta sulla quale abbiamo puntato e stiamo investendo molto. E i riscontri da parte dei viaggiatori sono evidenti: l’Egitto è cresciuto in maniera considerevole fino a toccare il 20% del nostro fatturato complessivo e garantendosi un posto di rilievo nella programmazione”, spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.

Il tour operator pugliese presenta il volo in esclusiva da Cuneo, che si affianca ai principali aeroporti, come Milano Malpensa, Verona e Roma Fiumicino, per viaggiare alla scoperta dell’Egitto classico tra Il Cairo e la crociera sul Nilo.

“Da Cuneo, la novità è proprio una partenza esclusiva fissata il 2 aprile per rafforzare la presenza di Mapo in un’area che ci sta dando riscontri molto positivi. I nostri viaggi in Egitto, grazie a product specialist che conoscono a fondo il Paese, – continua il direttore commerciale Fabrizio Celeghin – sono una continua scoperta: da Luxor a Edfu e Kom Ombo fino alla diga di Assuan e infine alla Capitale, tra templi, musei, piramidi e tante esperienze uniche”.

I numeri certificano una posizione da leader di Mapo Travel sulla destinazione Egitto, mentre continuano gli incontri in tutta Italia con le agenzie di viaggio per un confronto sempre attivo per costruire pacchetti ed itinerari sulle reali esigenze del cliente finale.

“Con l’Egitto, prodotto che ci ha regalato le maggiori performance di crescita quest’anno, registrano aumenti significativi le vendite su destinazioni internazionali come Thailandia, Giappone e Stati Uniti. Il Mare Italia resta comunque il nostro core business con numeri importanti soprattutto in Puglia e nelle strutture a gestione diretta. Il tratto distintivo di ogni prodotto targato Mapo è però lo stesso: viaggi tailor made, strutture selezionate, assistenza h24 per essere sempre accanto a chi viaggia con noi”, conclude Barbara Marangi.