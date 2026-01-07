Risultati 2ª giornata di ritorno – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco
Conad Reggio Emilia – ErmGroup Altotevere San Giustino 3-0 (25-19, 25-18, 25-22)
Gabbiano FarmaMed Mantova – Monge Gerbaudo Savigliano 3-0 (25-11, 25-18, 25-21)
Belluno Volley – Sav Trebaseleghe 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-21)
Personal Time San Donà di Piave – Stadium Mirandola 3-2 (25-22, 19-25, 25-23, 20-25, 17-15)
Giocata il 5 gennaio
Sarlux Sarroch – Negrini CTE Acqui Terme 3-0 (25-20, 25-15, 25-20)
Conad Reggio Emilia – ErmGroup Altotevere San Giustino 3-0 (25-19, 25-18, 25-22) – Conad Reggio Emilia: Santambrogio 5, Chevalier 9, Barone 4, Mian 15, Mazzon 11, Sighinolfi 7, Zecca (L), Marini (L), Scaltriti 0, Catellani 0, Sanguanini 0. N.E. Bertoni, Signorini, Alberghini. All. Zagni. ErmGroup Altotevere San Giustino: Biffi 3, Cappelletti 8, Quarta 4, Marzolla 11, Alpini 10, Compagnoni 3, Favaro 3, Chiella (L), Pochini (L). N.E. Tesone, Cipriani, Cherubini, Procelli, Marra. All. Bartolini. ARBITRI: Pasin, Testa. NOTE – durata set: 26′, 28′, 33′; tot: 87′.
Gabbiano FarmaMed Mantova – Monge Gerbaudo Savigliano 3-0 (25-11, 25-18, 25-21) – Gabbiano FarmaMed Mantova: Selleri 3, Maiocchi 9, Simoni 8, Baldazzi 16, Baciocco 13, Andriola 5, El Moudden (L), Sommavilla (L), Zanini 1, Gola 0, Toajari 2. N.E. Cremonesi, Pinali, Guerriero. All. Radici. Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Schiro 15, Bonola 3, Rossato 0, Sacripanti 4, Rainero 5, Galaverna (L), Rabbia (L), Bacco 6, Girotto 0. N.E. Ballan, Quaranta, Guiotto, Carlevaris. All. Berra. ARBITRI: Paris, Usai. NOTE – durata set: 20′, 23′, 27′; tot: 70′.
Belluno Volley – Sav Trebaseleghe 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-21) – Belluno Volley: Marsili 3, Corrado 13, Basso 7, Giannotti 28, Loglisci 14, Mozzato 8, Hoffer (L), Berger 0. N.E. Pozzebon, Bortoletto, Michielon, Cengia. All. Mastrangelo. Sav Trebaseleghe: Martinez I. 1, Candeago 17, Rampin 3, Cester 26, Ceolin 5, Munarin 3, Amarilli (L), Streliotto 1, Zaghetto 0, Mason 1, Rampazzo 0, Martinez G. (L). N.E. Mistretta. All. Daldello. ARBITRI: Galteri, Bolici. NOTE – durata set: 29′, 24′, 27′, 24′; tot: 104′.
Personal Time San Donà di Piave – Stadium Mirandola 3-2 (25-22, 19-25, 25-23, 20-25, 17-15) – Personal Time San Donà di Piave: Bellucci 3, Garra 16, Lazzarini 6, Cavasin 18, Fedrici 22, Marzorati 9, Zanatta (L), Salvador 0, Grespan 0, Paludet (L), Cunial 0. N.E. Barbon, Zilio, Filippelli. All. Rigamonti. Stadium Mirandola: Sitti 0, Maletti 14, Scaglioni 8, Galliani 11, Flemma 17, Antonaci 12, Catellani (L), Schincaglia 0, Rustichelli (L), Spagnol 14, Storchi 0. N.E. Egwaoje, Montaggioli, Grue. All. Bicego. ARBITRI: Mesiano, Bonomo. NOTE – durata set: 28′, 29′, 32′, 28′, 25′; tot: 142′.
Sarlux Sarroch – Negrini CTE Acqui Terme 3-0 (25-20, 25-15, 25-20) – Sarlux Sarroch: Partenio 2, Saibene 9, Agrusti 5, Stabrawa 12, Capelli 18, Leccis 10, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani 0, Kubaszek 0, Iannaccone 0. N.E. Curridori, Romoli, Pisu. All. Denora Caporusso. Negrini CTE Acqui Terme: Bellanova 0, Botto 6, Sarasino 2, Dotta 1, Petras 12, Esposito 5, Volpara (L), Garrone 0, Carrera 0, Carpita 7, Trombin (L). N.E. Assalino. All. Serafini. ARBITRI: Candeloro, Bosica. NOTE – durata set: 29′, 24′, 29′; tot: 82′.
Classifica Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco
Conad Reggio Emilia 34, Belluno Volley 28, ErmGroup Altotevere San Giustino 24, Gabbiano FarmaMed Mantova 24, Negrini CTE Acqui Terme 17, Personal Time San Donà di Piave 16, Sarlux Sarroch 16, CUS Cagliari 14, Stadium Mirandola 11, Sav Trebaseleghe 7, Monge Gerbaudo Savigliano 4.
Un incontro in meno: Sarlux Sarroch, CUS Cagliari.
Prossimi turni
3ª Giornata Ritorno – Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco
Sabato 10 gennaio 2026, ore 18.00
Sav Trebaseleghe – Stadium Mirandola (Diretta YouTube Legavolley)
Sabato 10 gennaio 2026, ore 18.30
Monge Gerbaudo Savigliano – Personal Time San Donà di Piave (Diretta YouTube Legavolley)
Sabato 10 gennaio 2026, ore 20.00
CUS Cagliari – Conad Reggio Emilia (Diretta YouTube Legavolley)
Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00
Gabbiano FarmaMed Mantova – Belluno Volley (Diretta YouTube Legavolley)
Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00
ErmGroup Altotevere San Giustino – Sarlux Sarroch (Diretta YouTube Legavolley)
Quarti di Finale – Del Monte® Coppa Italia A3
Sabato 10 gennaio 2026, ore 18.30
BCC Tecbus Castellana Grotte – Viridex Sabaudia (Diretta YouTube Legavolley)
Sabato 10 gennaio 2026, ore 20.00
Domotek Reggio Calabria – EnergyTime Campobasso (Diretta YouTube Legavolley)
Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30
ErmGroup Altotevere San Giustino – Belluno Volley (Diretta YouTube Legavolley)
Giovedì 15 gennaio 2026, ore 20.30
Conad Reggio Emilia – Gabbiano FarmaMed Mantova (Diretta YouTube Legavolley)