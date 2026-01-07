Sabato 10 gennaio 2026, dalle 10.00 alle 12.00, presso lo Spazio Relazioni – Rondò dei Talenti di Cuneo, prende il via “Genitori in gioco”, un ciclo di incontri gratuiti rivolti ai genitori per riflettere e confrontarsi sulle sfide educative quotidiane.

Il primo appuntamento, dal titolo “Apprendimento: un’esperienza universale e personale. Accompagnare i figli nello studio”, offrirà spunti e strumenti pratici per sostenere bambini e ragazzi nel loro percorso scolastico, valorizzandone le risorse e i bisogni. L’incontro sarà condotto da Pietro Loro Pilone, psicologo della salute e dello sport, e Martina Fiore, psicologa.

L’iniziativa, gratuita, rientra nel progetto “Genitori in Gioco”, promosso in partnership da Confcooperative Piemonte Sud con Fondazione CRC, Confartigianato Cuneo, ASL CN2 e CSSM nell’ambito Wellgranda Reti di Welfare, con il sostegno della Fondazione CRC.

Confcooperative Piemonte Sud conferma così il proprio impegno nella diffusione di buone pratiche di welfare aziendale e territoriale e nel sostegno alle famiglie della comunità.

Per informazioni – [email protected].