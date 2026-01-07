A gennaio torna Giallo Roddino con i due appuntamenti che chiuderanno la mini rassegna dedicata ai libri gialli ambientati nella Langhe.

Dopo Mauro Rivetti e Orso Tosco sarà la volta di Michele Paolino, giornalista pubblicista laureato in Scienze Politiche, con alle spalle una lunga esperienza come amministratore locale a Torino, sia come consigliere comunale che come presidente di circoscrizione.

Paolino, fresco vincitore del Premio letterario internazionale Città di Sarzana, presenterà il suo Il giorno prima del voto, scritto a quattro mani con l’ex presidente della Regione Piemonte e ex sindaco di Torino, Sergio Chiamparino e pubblicato nel 2022 dalle Edizioni del Capricorno.

Il giorno prima del voto è un giallo politico che affonda le sue radici nelle Langhe, ritratte lontano da ogni cartolina. Tra colline ordinate, cascine isolate e paesi dove tutti si conoscono, la vigilia di una competizione elettorale diventa il momento in cui tensioni sopite e vecchi rancori riemergono. Le colline langarole riflettono un’Italia periferica e decisiva, dove il potere si gioca lontano dai palazzi romani e dove il “giorno prima del voto” rappresenta il punto di massima fragilità della democrazia, quando tutto può ancora cambiare.

Paolino per Edizioni del Capricorno ha pubblicato altri titoli nella collana Piemonte in noir, tra cui La ballata di Borgo San Paolo (2019), Hanno ucciso Babbo Natale in Borgo San Paolo (2021), La versione del professore (2023) e Il profeta del lungo termine (2025), vincitore del Premio letterario internazionale Città di Sarzana nella categoria noir per “la qualità dello stile, la ricchezza dei personaggi e l’originalità dell’intreccio”.

A chiudere la rassegna, organizzata dalla Bottega di Roddino in collaborazione con l’APS BookPostino e il patrocinio del Comune sarà, il 23 gennaio, un evento speciale: una Master Class, tenuta dallo scrittore e drammaturgo Livio Milanesio dal titolo: “Come si costruisce un romanzo familiare partendo da Narzole”.

L’appuntamento con Michele Paolino è quindi per venerdì 16 gennaio alle ore 20 presso la Bottega di Roddino in via Roma 5.

A dialogare con l’autore sarà Sante Altizio, presidente dell’associazione culturale BookPostino.

L’ingresso è libero. Al termine dell’incontro sarà possibile cenare con l’autore. Per la cena è necessario prenotare al 339 4463850.

Per ulteriori info: 3482105841