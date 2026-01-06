A Cuneo un corso per diventare radioamatori: al via la preparazione all’esame ministeriale

L’Associazione A.R.I. – Radioamatori di Cuneo organizza un corso preparatorio per sostenere l’esame ministeriale per ottenere la Patente da Radioamatore, che si svolgerà a partire dai primi mesi del 2026 presso la sede dell’associazione in via Rota 15 a Cuneo.

La serata di presentazione è in programma venerdì 30 gennaio 2026 ed è aperta a tutti gli interessati.

Il corso, strutturato in poco più di una dozzina di lezioni, affronta temi fondamentali come elettronica, radiantismo, normativa sulle trasmissioni, modalità di comunicazione analogiche e digitali, con una parte pratica che permetterà ai partecipanti di sperimentare collegamenti radio con operatori di tutti i continenti.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e adulti a partire dai 14 anni, appassionati di tecnologia e comunicazione, curiosi di scoprire un sistema di collegamento diretto e autonomo, capace di funzionare anche in assenza di reti telefoniche o internet. Le comunicazioni radio rappresentano infatti ancora oggi uno strumento fondamentale, utilizzato anche in ambito di emergenza e protezione civile.

Le lezioni saranno tenute da istruttori esperti, con anni di attività pratica e didattica alle spalle, e prevedono momenti di ripasso mirato in vista dell’esame ministeriale, che si svolgerà a Torino.

Un’occasione per avvicinarsi a un mondo affascinante e attuale, dove la comunicazione viaggia nell’etere e unisce persone di tutto il pianeta.

c.s.