L’Associazione culturale AttivaMente e la cooperativa sociale “Gli amici di Jim Bandana” organizzano la presentazione del libro “La strega e la cacciatrice” di Sara Bongiovanni.

Con il primo romanzo d’esordio “Ellie maga senza magia”, Sara Bongiovanni ha vinto il Premio letterario Il Battello a Vapore, edizione 2023. Anche il suo secondo romanzo si colloca nel genere fantasy, nel mondo delle streghe, con due protagoniste femminili: Alya, aspirante cacciatrice di streghe e Nerissa, una ragazza che scoprirà di aver ricevuto un’eredità magica inaspettata e sconosciuta.

Recentemente l’autrice ha vinto il premio Arcimago, dedicato al fantasy italiano, proponendo alle selezioni il suo romanzo inedito “Le tessitrici del tempo”.

Sara Bongiovanni presenterà il suo libro “La strega e la cacciatrice” presso la biblioteca di Beinette (Via Gauberti, 15) giovedì 15 gennaio 2026 ore 17:45.

Incontro ad accesso libero, a cui sono invitati in particolar modo ragazzi, bambini e famiglie.

La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] o contattare lo 0171.384.857.